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Oriol Rifer: «La Crida per Sabadell vol ser el motor duna ciutat de drets, amb impuls i perspectiva de futur»

Municipals 2027
Oriol Rifer: «La Crida per Sabadell vol ser el motor duna ciutat de drets, amb impuls i perspectiva de futur»

El portaveu de la Crida per Sabadell i candidat a les municipals del 2027 defensa l'habitatge, l'urbanisme verd, la llengua i el municipalisme popular com a eixos centrals del projecte.

23/06/2026 Política

La Crida per Sabadell ja ha confirmat la candidatura d'Oriol Rifer Campoy per a les eleccions municipals del 2027. Actual portaveu de la formació i principal referent de l'oposició d'esquerres al consistori, Rifer reivindica una candidatura arrelada al moviment popular i al municipalisme transformador.

Mestre i psicopedagog de professió, vinculat des de jove al teixit associatiu de la Creu Alta i impulsor del Casal Popular El Tallaret, Rifer destaca que la Crida representa una alternativa «purament municipalista», centrada en la defensa dels interessos de les classes treballadores i desvinculada de les directrius dels grans partits.

Entre les principals preocupacions de la formació hi ha la creixent precarització social, amb especial atenció a l'accés a l'habitatge. La Crida aposta per ampliar el parc públic de lloguer, rehabilitar habitatges, recuperar pisos en mans de grans tenidors i reforçar les polítiques públiques en coordinació amb entitats com la PAHC i el Sindicat de Llogateres.

La candidatura també situa com a prioritats l'ampliació de les escoles bressol municipals, la promoció de l'economia social i solidària, la construcció d'una ciutat més verda i accessible i la defensa dels serveis públics. En l'àmbit urbanístic, rebutja projectes com el Quart Cinturó i la urbanització de la llera del riu Ripoll, i defensa una mobilitat basada en el transport públic, els desplaçaments a peu i la bicicleta.

Rifer reivindica igualment el paper de la Crida com a «peu del carrer dins la institució», mantenint una estreta relació amb les entitats veïnals, culturals, juvenils i els moviments socials. Destaca la participació activa de la formació en espais com la Plataforma Antifeixista, les mobilitzacions en defensa de l'escola pública, el suport al poble palestí o la defensa del riu Ripoll.

Des de l'oposició, la Crida assegura haver liderat la denúncia de les mancances del Pla Local d'Habitatge, dels efectes de l'Ordenança de Civisme i de les polítiques urbanístiques impulsades pel govern municipal del PSC. Rifer critica l'actual executiu local, al qual acusa d'immobilisme, de reforçar privilegis i d'assumir plantejaments propers a la dreta en qüestions com la seguretat, la llengua o l'habitatge.

Pel que fa a la construcció nacional, defensa que els municipis són eines fonamentals per garantir drets, empoderar la població i posar les institucions al servei de les classes populars. Per això anima la militància de la CUP i del conjunt de l'esquerra independentista a impulsar candidatures municipals arreu del país.

De cara al 2027, la Crida per Sabadell es fixa l'objectiu de consolidar-se com l'alternativa al govern socialista i es reivindica com «el motor per una ciutat de drets, amb impuls i amb perspectiva de futur».

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