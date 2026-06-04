Mig miler de docents es manifesten a Tarragona contra el preacord

Uns 500 docents s'han manifestat aquest dimecres a Tarragona per expressar el seu rebuig al preacord signat entre el Departament d'Educació i els sindicats USTEC i Professors de Secundària. La protesta, convocada per CGT, Intersindical, COS i CNT, s'emmarca en el procés de consulta que aquests dies duen a terme els professionals de l'ensenyament per decidir si avalen o no el pacte.
La mobilització ha començat a la Rambla Nova i s'ha dirigit fins als serveis territorials d'Educació, on s'ha celebrat una roda de premsa. Posteriorment, els manifestants han recorregut diversos carrers de la ciutat fins a la riba del Francolí, on s'han organitzat un vermut popular i una assemblea per debatre els pròxims passos del moviment.
Segons dades facilitades pel Departament d'Educació, la vaga ha tingut un seguiment del 12,39% al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, amb informació recollida del 93,61% dels centres amb personal afectat. Es tracta de la tercera jornada d'aturades territorials convocades després del preacord assolit divendres entre la Conselleria i els sindicats majoritaris, després de les mobilitzacions celebrades a les comarques gironines, la Catalunya Central i el Barcelonès. La convocatòria s'adreçava al personal docent i laboral dels centres públics i del Departament d'Educació, tot i que també hi estaven cridats altres col·lectius —com personal de centres d'altres titularitats, de neteja, cuina o monitoratge— dels quals l'administració no disposa de dades de seguiment.
Durant la concentració, els convocants han defensat el vot contrari al preacord i han reclamat mantenir les mobilitzacions. Carlos Alcalde, portaveu de les assemblees de docents del Camp de Tarragona, ha assegurat que l'actual context de mobilització representa una oportunitat per aconseguir avenços més importants en les negociacions amb el Departament.
Entre les reivindicacions destacades hi ha la reducció de ràtios, més recursos per a l'escola inclusiva i una millora de les condicions laborals del professorat. Diversos docents han denunciat que les mesures previstes en el preacord no garanteixen els recursos necessaris per atendre adequadament la diversitat de l'alumnat ni resolen els problemes estructurals dels centres educatius.
El preacord contempla increments salarials progressius, noves dotacions per a l'escola inclusiva, l'ampliació de càtedres de secundària i la recuperació de deutes vinculats als sexennis. Tot i això, no incorpora compromisos sobre la reducció de ràtios, una de les principals demandes que han impulsat les mobilitzacions de les darreres setmanes.
La consulta entre el professorat finalitza aquest dijous i el seu resultat marcarà el futur immediat del conflicte educatiu. Mentre USTEC i Professors de Secundària demanen avalar el pacte, CGT, Intersindical, COS i altres organitzacions aposten per rebutjar-lo i continuar la mobilització per obtenir noves concessions del Govern.