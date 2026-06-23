MÉS per Palma exigeix un gir urgent en leducació 0-3

MÉS per Palma denuncia la greu situació que travessa la xarxa d’educació infantil 0-3 de Palma i reclama una resposta immediata davant una crisi que afecta infants, famílies i professionals. La formació defensarà en el proper ple una moció per protegir el model educatiu de les escoletes municipals, dignificar les condicions laborals de les educadores i garantir noves places públiques davant la manca de compromís del govern del Partit Popular.
"La xarxa 0-3 de Palma ha estat durant dècades un exemple d’educació pública de qualitat, d’inclusió i de cohesió social. Avui, però, està en perill per la manca de planificació, de recursos i de voluntat política del govern del Partit Popular", ha denunciat la regidora de MÉS per Palma, Kika Coll.
Defensar una xarxa educativa que és un referent
L’Ajuntament de Palma va ser pioner en la construcció d’una xarxa pública d’escoletes que ha esdevingut un referent educatiu i social. Les escoletes municipals no només garanteixen una educació de qualitat durant els primers anys de vida, sinó que també ofereixen suport a les famílies i contribueixen a reduir desigualtats des de la primera infància.
Per això, MÉS per Palma reclama mantenir i potenciar l’actual model educatiu del Patronat Municipal d'Escoletes d'Infants. "Les escoletes no són aparcaments d’infants. Són espais educatius fonamentals per al desenvolupament dels més petits i per a la igualtat d’oportunitats. Quan es debilita aquesta xarxa, es debilita tota la ciutat", ha afirmat Coll.
La crisi de les escoletes s'agreuja
MÉS per Palma alerta que les treballadores de les escoletes externalitzades continuen denunciant que els acords assolits després de la vaga de l’any passat encara no s’han aplicat. A més, el conflicte laboral s’ha estès al conjunt del sector 0-3 de les Illes Balears, amb reivindicacions compartides per millorar salaris, reduir ràtios, reconèixer les hores no lectives i dignificar les condicions laborals. La formació també alerta que la manca de places públiques continua deixant moltes famílies sense alternatives accessibles mentre augmenten les necessitats educatives i socials de la ciutat.
"Quan les educadores han de sortir al carrer per reclamar drets bàsics, el problema no és seu. El problema és d’un govern que ha decidit mirar cap a una altra banda", ha assenyalat Coll.
El govern del Partit Popular incompleix els acords i no ofereix solucions
Davant aquesta situació, MÉS per Palma exigeix al govern del Partit Popular que compleixi els compromisos adquirits amb les treballadores, que impulsi millores laborals per a totes les educadores de la xarxa municipal i que presenti un pla de creació de noves places públiques d’educació infantil. "El govern del Partit Popular està deixant caure una de les eines més potents que té Palma per combatre les desigualtats des de la primera infància”, ha afirmat Coll.
La regidora també ha criticat la contradicció entre els discursos institucionals i la realitat que viuen les escoletes municipals. "No es pot presumir de ser una ciutat amiga de la infància mentre es deterioren les escoletes municipals. Les medalles no serveixen de res si darrere no hi ha polítiques valentes ni recursos suficients”, ha conclòs Coll.