Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Res-pública Educació

MÉS per Palma exigeix un gir urgent en leducació 0-3

escoletes
MÉS per Palma exigeix un gir urgent en leducació 0-3

Les educadores continuen sense veure complerts els acords assolits i Palma segueix sense un pla per crear noves places públiques d’escoleta

23/06/2026 Educació

MÉS per Palma denuncia la greu situació que travessa la xarxa d’educació infantil 0-3 de Palma i reclama una resposta immediata davant una crisi que afecta infants, famílies i professionals. La formació defensarà en el proper ple una moció per protegir el model educatiu de les escoletes municipals, dignificar les condicions laborals de les educadores i garantir noves places públiques davant la manca de compromís del govern del Partit Popular.

"La xarxa 0-3 de Palma ha estat durant dècades un exemple d’educació pública de qualitat, d’inclusió i de cohesió social. Avui, però, està en perill per la manca de planificació, de recursos i de voluntat política del govern del Partit Popular", ha denunciat la regidora de MÉS per Palma, Kika Coll.

Defensar una xarxa educativa que és un referent

L’Ajuntament de Palma va ser pioner en la construcció d’una xarxa pública d’escoletes que ha esdevingut un referent educatiu i social. Les escoletes municipals no només garanteixen una educació de qualitat durant els primers anys de vida, sinó que també ofereixen suport a les famílies i contribueixen a reduir desigualtats des de la primera infància.

Per això, MÉS per Palma reclama mantenir i potenciar l’actual model educatiu del Patronat Municipal d'Escoletes d'Infants. "Les escoletes no són aparcaments d’infants. Són espais educatius fonamentals per al desenvolupament dels més petits i per a la igualtat d’oportunitats. Quan es debilita aquesta xarxa, es debilita tota la ciutat", ha afirmat Coll.

La crisi de les escoletes s'agreuja

MÉS per Palma alerta que les treballadores de les escoletes externalitzades continuen denunciant que els acords assolits després de la vaga de l’any passat encara no s’han aplicat. A més, el conflicte laboral s’ha estès al conjunt del sector 0-3 de les Illes Balears, amb reivindicacions compartides per millorar salaris, reduir ràtios, reconèixer les hores no lectives i dignificar les condicions laborals. La formació també alerta que la manca de places públiques continua deixant moltes famílies sense alternatives accessibles mentre augmenten les necessitats educatives i socials de la ciutat.

"Quan les educadores han de sortir al carrer per reclamar drets bàsics, el problema no és seu. El problema és d’un govern que ha decidit mirar cap a una altra banda", ha assenyalat Coll.

El govern del Partit Popular incompleix els acords i no ofereix solucions

Davant aquesta situació, MÉS per Palma exigeix al govern del Partit Popular que compleixi els compromisos adquirits amb les treballadores, que impulsi millores laborals per a totes les educadores de la xarxa municipal i que presenti un pla de creació de noves places públiques d’educació infantil. "El govern del Partit Popular està deixant caure una de les eines més potents que té Palma per combatre les desigualtats des de la primera infància”, ha afirmat Coll.

La regidora també ha criticat la contradicció entre els discursos institucionals i la realitat que viuen les escoletes municipals. "No es pot presumir de ser una ciutat amiga de la infància mentre es deterioren les escoletes municipals. Les medalles no serveixen de res si darrere no hi ha polítiques valentes ni recursos suficients”, ha conclòs Coll.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. La campanya per convertir Via Laietana 43 en un espai de memòria compleix cinc anys de mobilitzacions
  2. Neix 'Ràfec', una nova revista d'història social i cultural des de la perspectiva materialista
  3. Josep Termes rebutja identificar nacionalisme i burgesia en una entrevista a Canigó de 1975
  4. Poble Lliure i La Forja rebutgen un front d'esquerres amb ERC, els Comuns i la CUP i aposten per reforçar l'independentisme rupturista
  5. Garzón es presenta com a víctima a TV3 i dona lliçons de democràcia
  6. Violacions greus de drets fonamentals de la policia contra els 600 cantaires
  7. Sis mesos després, el cas de les Festes de Tardor torna al carrer: nova concentració per exigir responsabilitats polítiques
  8. 13 anys sense en Toni Lecha
  9. Cinquanta anys després de la mort de mossèn Armengou, Reeixida, lAjuntament de Berga, el Casal Panxo i lANC homenatjaran la seva figura
  10. «El número de clients que té la Caixa a Catalunya és minso en relació al de lestat espanyol»
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid