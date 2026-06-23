La propietat de l'edifici del carrer Sant Agustí Vell 15, al barri del Born de Barcelona, ha acabat assumint les despeses de reallotjament de les famílies afectades pel desallotjament forçós de l'immoble després de setmanes de pressió sindical i negociacions impulsades pel Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya.
Els fets es remunten al passat 10 de maig, quan els Bombers de Barcelona i la Guàrdia Urbana van ordenar l'evacuació urgent de l'edifici després que una veïna alertés de l'aparició d'esquerdes al vestíbul. La inspecció tècnica va determinar que una fuita d'aigua a la planta baixa, originada durant unes obres de reforma i que, segons denuncien les afectades, no havia estat reparada adequadament per la propietat, havia erosionat el terreny que sostenia un dels murs de l'entrada.
Segons fonts dels Bombers, el mur presentava una situació de gran inestabilitat i existia un risc real d'esfondrament. En total, dinou persones van haver d'abandonar els seus habitatges aquella mateixa nit.
Sense alternativa habitacional
Darrere de l'immoble hi ha NAD, un fons d'inversió que va adquirir la finca l'any 2022. Segons el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya, la seva estratègia consisteix a no renovar contractes de lloguer, deixar els pisos buits i reformar-los per convertir-los en habitacions de coliving destinades principalment a estudiants estrangers.
Les famílies evacuades van passar la primera nit en un recurs d'emergència del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB), però posteriorment van haver de buscar alternatives pel seu compte. Algunes es van allotjar en habitatges de familiars o amistats, mentre que una de les persones afectades va acabar residint temporalment en un vaixell al Port de Barcelona.
Segons expliquen les veïnes, ni NAD ni la immobiliària encarregada de la gestió de l'edifici, Fincas Oñate, van oferir inicialment cap solució habitacional.
"Ens van desallotjar a la nit, ens van deixar agafar quatre coses i l'endemà ja havien canviat el pany. Ni una trucada de la propietat, ni una alternativa. Com si no existíssim", explica la Victòria, una de les residents afectades.
La intervenció del Sindicat
La situació va canviar després de la intervenció del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya, que va assessorar les famílies afectades i va impulsar l'enviament d'un burofax a la propietat exigint diverses mesures, entre elles la garantia d'allotjament temporal, la suspensió del cobrament de les rendes durant el període de desallotjament, l'assumpció dels costos derivats del trasllat i un calendari concret de reparacions.
Segons les afectades, la propietat va contactar amb les famílies el mateix dia que va rebre el requeriment. Després de diverses setmanes de negociació, NAD ha acceptat assumir part de les demandes plantejades.
"Sense el Sindicat, NAD no ens hauria ofert absolutament res. Ens haurien deixat al carrer. Ha estat la pressió sindical i el suport jurídic el que ha obligat la propietat a assumir la seva responsabilitat", assegura la Victòria.
Un conflicte que va més enllà d'un edifici
L'advocada del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya, Ana Olesti, considera que el cas no és un fet aïllat sinó el resultat d'un model de negoci basat en l'especulació immobiliària.
"Això no és un accident. És la conseqüència directa d'un model que prioritza el benefici econòmic per damunt de la seguretat de les persones. Quan la propietat incompleix les seves obligacions de manteniment i conservació, les conseqüències les acaba assumint el veïnat", afirma.
El conflicte afecta també altres immobles propietat de NAD, com el conegut Bloc Papallona i el Bloc Sant Agustí, on existeixen disputes obertes entre la propietat i els residents. En el cas del Bloc Papallona, el Sindicat alerta que la manca de manteniment afecta un edifici catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local.
L'organització assegura que en els darrers mesos ha aconseguit frenar diversos desnonaments vinculats a propietats de NAD, paralitzar reformes destinades a ampliar l'activitat de coliving i obtenir resolucions favorables per a veïnes afectades per desperfectes provocats durant les obres.
Crítiques al model de ciutat
El Sindicat d'Habitatge Socialista considera que el cas de Sant Agustí Vell 15 exemplifica una dinàmica cada vegada més habitual en diversos barris de Barcelona, on fons d'inversió adquireixen edificis sencers per reconvertir-los en productes immobiliaris de major rendibilitat, substituint progressivament el veïnat resident.
L'organització critica també la manca d'intervenció de les administracions públiques davant aquestes pràctiques i reclama mesures que garanteixin el manteniment dels edificis i el dret a l'habitatge dels residents.
Mentrestant, les famílies afectades continuen pendents de l'evolució de les obres i de poder retornar als seus habitatges amb les garanties de seguretat necessàries.