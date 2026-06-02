La pressió del Sindicat de Llogateres atura dos desallotjaments a Barcelona i l'Hospitalet

El Sindicat de Llogateres ha anunciat l'aturada de dos desallotjaments previstos aquesta setmana a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat gràcies a la mobilització social, la pressió pública i les accions jurídiques impulsades per l'organització.
D'una banda, un jutjat de Barcelona ha suspès temporalment el desnonament d'Ivan Giesen, veí del carrer Ramon Turró del barri del Poblenou, que estava previst per a aquest divendres. Segons el Sindicat de Llogateres, la propietat, l'empresa Maramca SL, no hauria complert l'obligació legal d'oferir un procés d'intermediació previ amb el llogater afectat, requisit exigit als grans tenidors per la legislació vigent en matèria d'habitatge.
L'entitat destaca que Giesen resideix al mateix habitatge des de l'any 1999 i que ha pagat més de 140.000 euros en lloguers durant aquests vint-i-cinc anys. Malgrat haver intentat negociar reiteradament una renovació contractual, assegura que no ha rebut cap proposta per part de la propietat.
El sindicat també denuncia possibles irregularitats en la finca on viu el llogater. Segons explica, l'immoble estava obligat a destinar diversos pisos a Habitatge de Protecció Oficial, però hi ha indicis que alguns habitatges s'estarien llogant a preus molt superiors als que permetria aquesta qualificació.
Pel que fa a l'Hospitalet de Llobregat, el Sindicat de Llogateres ha desconvocat la concentració prevista davant l'Ajuntament després dels compromisos adquirits pel consistori amb la Ioanna i la seva família, que es trobaven en risc de perdre l'allotjament temporal on resideixen.
Segons l'organització, els serveis socials municipals s'han compromès a garantir que la família no quedarà al carrer mentre no disposi d'una alternativa residencial estable. També s'ha acordat reforçar l'acompanyament social i permetre que les persones usuàries dels serveis socials puguin assistir a les reunions acompanyades per persones de confiança.
El Sindicat de Llogateres valora positivament aquests compromisos, però adverteix que el cas de la Ioanna no és una situació aïllada. L'entitat denuncia que moltes famílies de l'Hospitalet continuen patint problemes d'accés a l'habitatge, discriminació, vulnerabilitat residencial i manca de protecció institucional.
L'organització assegura que continuarà fent seguiment dels dos casos i reclama canvis estructurals en les polítiques d'habitatge per garantir el dret a una llar digna i evitar nous desallotjaments.