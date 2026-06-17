La llengua com a frontera invisible: una agressió lingüística a Cullera

El passat 1 de juny del 2026, una situació aparentment quotidiana —un esmorzar a la cafeteria del Musical Santa Cecília de Cullera— es va convertir en un clar cas de vulneració de drets lingüístics. Dos clients vam ser rebutjades per parlar en valencià: la cambrera ens va exigir que parlàrem en castellà i, davant la nostra negativa, es va negar a continuar l’atenció.
No es tracta d’un malentés ni d’una anècdota aïllada. El relat dels fets descriu una dinàmica de discriminació lingüística directa: l’exigència de canvi de llengua com a condició per a rebre servei. És a dir, no només una falta d’atenció, sinó la imposició d’una jerarquia lingüística en un espai obert al públic.
La situació es va agreujar quan un altre treballador va justificar la negativa amb l’argument que la cambrera era “estrangera”, i va demanar-nos que ens adaptarem al castellà. El resultat final: vam abandonar l’establiment sense ser ateses.
Drets lingüístics i responsabilitat difusa
La reclamació posterior es va dirigir a la Societat Musical Santa Cecília de Cullera, entitat propietària de l’immoble on s’ubica el local. La resposta de la Junta Directiva és formalment correcta, però políticament insuficient: es limita a desvincular-se de la gestió del servei per tractar-se d’un espai arrendat, i trasllada la queixa a l’empresa explotadora.
Aquesta resposta exemplifica una forma habitual d’evasió institucional: la fragmentació de responsabilitats. Quan els drets lingüístics es vulneren, ningú sembla tenir competència directa; quan es tracta de gestionar concessions, contractes o serveis externalitzats, la responsabilitat es dilueix fins a desaparèixer.
Per la seua banda, la Conselleria de Turisme sí que admet la possibilitat d’estudiar el cas com a possible infracció de la normativa vigent. És una resposta més adequada des del punt de vista administratiu, però encara sense conseqüències ni reconeixement explícit de la gravetat dels fets.
La normalització del problema: “adaptar-se” sempre en una sola direcció
El cas no pot entendre’s com un episodi aïllat. El que revela és una estructura de fons: la normalització social i institucional de la idea que el valencià és una llengua que s’ha de “tolerar” només si no incomoda, però que no genera obligacions reals per als establiments o per al personal que atén el públic.
En aquest marc, la discriminació no sempre es presenta com a hostilitat oberta, sinó com a demanda d’adaptació unilateral: els valencianoparlants hem de canviar de llengua per garantir el servei, mentre que l’altra part no assumeix cap deure d’atenció mínima en la llengua pròpia del territori.
Aquesta asimetria és el nucli del problema. No és una qüestió d’idiomes individuals, sinó de drets col·lectius i de jerarquia simbòlica.
El rerefons ideològic: quan la “normalitat” és una forma d’exclusió
En aquest context apareix un element clau: el discurs públic de l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, que en diverses intervencions i publicacions (jura de bandera per a personal civil, omplir el passeig de banderes espanyoles…) reforça la idea d’una ciutat sense conflictes de convivència i centrada en la gestió turística i la normalitat institucional. I aquest alcalde no és una excepció.
Sense necessitat d’entrar en la literalitat d’una frase concreta, el marc discursiu que projecta aquest tipus de missatges és rellevant: la tendència a invisibilitzar els conflictes lingüístics sota una narrativa de “normalitat” urbana i cohesió social.
El problema d’aquest relat no és el que diu explícitament, sinó el que desactiva implícitament: la possibilitat que existisca discriminació lingüística estructural. Quan es presenta el conflicte com a inexistent o marginal, qualsevol denúncia queda automàticament situada com a excepció o exageració.
Aquest tipus de discurs, habitual en l’espanyolisme institucional de baixa intensitat, no necessita negar els drets lingüístics; simplement els fa irrellevants en la pràctica. La llengua pròpia deixa de ser un dret col·lectiu a protegir i es converteix en una opció privada que no ha de generar friccions.
El cas de Cullera com a símptoma
La suma dels elements —la negativa d’atenció en valencià, la justificació per origen de la treballadora, la resposta administrativa que es desentén, i el marc polític que banalitza el conflicte— dibuixa un patró recognoscible.
No és només una incidència en un establiment concret. És la reproducció quotidiana d’una jerarquia lingüística que es manté precisament perquè es presenta com a normal.
La defensa dels drets lingüístics no pot reduir-se a la gestió de queixes individuals. Requereix reconéixer que existeix un marc ideològic que fa possible —i sovint invisible— aquest tipus de discriminacions.
El cas de la cafeteria del Musical Santa Cecília de Cullera n’és un exemple clar: una vulneració concreta, una resposta institucional insuficient i un entorn discursiu que tendeix a desactivar la seua dimensió política.