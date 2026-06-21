La CUP vincula les onades de calor amb la crisi climàtica i reclama un canvi de model econòmic

La CUP Països Catalans ha aprofitat l'episodi de temperatures extremes que afecta bona part del país per reclamar mesures estructurals davant la crisi climàtica. En una campanya difosa aquest diumenge a les xarxes socials, la formació anticapitalista defensa que les onades de calor ja no es poden entendre com a fenòmens excepcionals i alerta que són conseqüència directa d'un model econòmic basat en el creixement il·limitat.
Sota el lema «No és un estiu calent, és la crisi climàtica», la CUP sosté que l'actual emergència climàtica és «un problema estructural que es diu capitalisme» i planteja un conjunt de propostes orientades a protegir la població davant l'augment de les temperatures i els fenòmens meteorològics extrems.
Entre les mesures defensades per la formació hi ha l'impuls d'una transició energètica que consideren «justa i adaptada al territori», amb una reducció de la dependència dels combustibles fòssils i una aposta per la sobirania energètica. La CUP també reivindica la necessitat de transformar el model productiu actual per reduir l'impacte ambiental i adaptar l'economia als límits ecològics.
La campanya posa l'accent en la protecció de les persones més vulnerables davant la calor extrema, la garantia de serveis públics preparats per afrontar episodis climàtics cada vegada més freqüents i la planificació del territori des d'una perspectiva ecològica.
Segons la formació independentista, la crisi climàtica no es pot afrontar únicament amb mesures d'adaptació, sinó que exigeix abordar les causes profundes del problema. Per aquest motiu, la CUP vincula la lluita climàtica amb la transformació del model econòmic i productiu vigent.
La iniciativa coincideix amb un inici d'estiu marcat per temperatures excepcionalment elevades a diversos punts dels Països Catalans i amb l'augment dels avisos dels organismes científics sobre els efectes de l'escalfament global a la conca mediterrània.