La CUP reivindica Sant Joan com la Diada nacional dels Països Catalans

La CUP ha reivindicat Sant Joan com la Diada nacional dels Països Catalans amb un nou missatge de L’Aixada, l’espai comunicatiu de la formació independentista. En aquesta ocasió, la intervenció ha anat a càrrec de Su Moreno, que ha subratllat el caràcter polític i nacional d’aquesta celebració.
“Demà és Sant Joan, la Diada nacional dels Països Catalans, i la celebració de la nostra diada és un acte de dignitat i de combat”, afirma Moreno en el vídeo difós per la CUP.
La formació situa la Flama del Canigó i la revetlla de Sant Joan com una expressió de continuïtat nacional, de memòria compartida i de lluita col·lectiva arreu del país. En aquest sentit, el missatge remarca que els Països Catalans no són només una realitat cultural, sinó també una comunitat política que es manté viva malgrat les fronteres administratives i els intents de fragmentació.
“Som un poble que no només resisteix, sinó que està viu, despert i organitzat”, ha destacat la CUP, vinculant la celebració de Sant Joan amb la defensa de la llengua, la terra i els drets col·lectius.
Amb aquest missatge, l’organització independentista fa una crida a viure la Diada nacional dels Països Catalans com una jornada de festa, però també de reafirmació nacional i de compromís amb la llibertat del país.