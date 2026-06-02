Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Cultura Llengua

La CAL reclama que el català tingui un paper central en la visita del papa Lleó XIV a la Sagrada Família

"la veu de Catalunya és el català"
La CAL reclama que el català tingui un paper central en la visita del papa Lleó XIV a la Sagrada Família

La CAL denuncia que el català tindrà una presència secundària durant la visita del papa Lleó XIV a la Sagrada Família i demana una resposta conjunta de les entitats i institucions del país.

02/06/2026 Llengua

La Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana (CAL) ha expressat el seu desacord davant les informacions que apunten que el català tindrà una presència secundària durant la visita del papa Lleó XIV a la Sagrada Família i en els actes relacionats amb la inauguració de la torre de Jesucrist.

En un comunicat fet públic aquest dimarts, l'entitat considera que la decisió va més enllà d'una qüestió protocol·lària i té una forta càrrega simbòlica. La CAL recorda que la Sagrada Família és l'obra més universal d'Antoni Gaudí, però també una de les màximes expressions de la cultura catalana, i sosté que reduir-hi la presència del català significa invisibilitzar una part fonamental de la identitat de l'arquitecte i del país.

L'entitat subratlla que Gaudí va viure i treballar en català i que va mantenir un compromís ferm amb la llengua i la cultura catalanes al llarg de tota la seva vida. Per aquest motiu considera "incomprensible" que, en un esdeveniment de projecció mundial centrat en la seva obra més emblemàtica, la llengua catalana no ocupi el lloc que li correspon.

La CAL defensa que "cap criteri d'universalitat no pot justificar la subordinació de la llengua pròpia del país" i argumenta que la universalitat de l'obra gaudiniana neix precisament de les seves arrels catalanes.

Davant d'aquesta situació, l'organització ha fet una crida pública a Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua, les entitats culturals, educatives i cíviques, així com a les institucions catalanes, perquè expressin conjuntament el seu desacord i exigeixin una presència plena del català en tots els actes oficials vinculats a la visita papal.

La coordinadora conclou que la defensa del català no és una qüestió folklòrica, sinó de drets lingüístics, respecte cultural i reconeixement nacional. "La Sagrada Família parla al món des de Catalunya. I la veu de Catalunya és el català", afirma el comunicat.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. El SEPC convoca una vaga estudiantil el 26 de maig en defensa de leducació pública
  2. Fèlix Goñi, Martí Marcó i la generació de 1979
  3. Els mestres de loportunitat
  4. Parla Joel Marc Romero
  5. 3a Trobada nacionalista dels Països Catalans a Girona
  6. De multes, grafitis i un servei de rodalies que no funciona
  7. Per una politització de la memòria
  8. Illa assetja Bad Bunny a la Sagrada Família
  9. Joan Ballester i la nació completa: una entrevista clau als inicis de la Transició
  10. "La Flama" dedica la seva biblioteca a Joan Rocamora, referent de compromís, cultura i llibertat
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid