La CAL reclama que el català tingui un paper central en la visita del papa Lleó XIV a la Sagrada Família

La Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana (CAL) ha expressat el seu desacord davant les informacions que apunten que el català tindrà una presència secundària durant la visita del papa Lleó XIV a la Sagrada Família i en els actes relacionats amb la inauguració de la torre de Jesucrist.
En un comunicat fet públic aquest dimarts, l'entitat considera que la decisió va més enllà d'una qüestió protocol·lària i té una forta càrrega simbòlica. La CAL recorda que la Sagrada Família és l'obra més universal d'Antoni Gaudí, però també una de les màximes expressions de la cultura catalana, i sosté que reduir-hi la presència del català significa invisibilitzar una part fonamental de la identitat de l'arquitecte i del país.
L'entitat subratlla que Gaudí va viure i treballar en català i que va mantenir un compromís ferm amb la llengua i la cultura catalanes al llarg de tota la seva vida. Per aquest motiu considera "incomprensible" que, en un esdeveniment de projecció mundial centrat en la seva obra més emblemàtica, la llengua catalana no ocupi el lloc que li correspon.
La CAL defensa que "cap criteri d'universalitat no pot justificar la subordinació de la llengua pròpia del país" i argumenta que la universalitat de l'obra gaudiniana neix precisament de les seves arrels catalanes.
Davant d'aquesta situació, l'organització ha fet una crida pública a Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua, les entitats culturals, educatives i cíviques, així com a les institucions catalanes, perquè expressin conjuntament el seu desacord i exigeixin una presència plena del català en tots els actes oficials vinculats a la visita papal.
La coordinadora conclou que la defensa del català no és una qüestió folklòrica, sinó de drets lingüístics, respecte cultural i reconeixement nacional. "La Sagrada Família parla al món des de Catalunya. I la veu de Catalunya és el català", afirma el comunicat.