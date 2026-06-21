Unes 250 persones han participat aquest diumenge en la 25a edició de la Piraguada en Defensa de l’Ebre, una de les mobilitzacions més emblemàtiques impulsades per la Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE). L’activitat ha recorregut el tram del riu entre Xerta i Tortosa amb piragües i caiacs per reivindicar la necessitat de preservar la salut ecològica de l’Ebre i garantir-ne el futur.
La portaveu de la PDE, Matilde Font, ha alertat dels canvis que ha experimentat el riu durant les darreres dècades. «Quan estàs dins del riu comproves que l’aigua és transparent i no marronosa com hauria de ser. Això vol dir que les espècies invasores proliferen més perquè les condicions del riu han canviat moltíssim en els últims 60 anys», ha afirmat.
Enguany, la canalla ha tingut un protagonisme especial en la jornada. Alumnes de l’Escola Sant Llàtzer han estat els encarregats de redactar i llegir el manifest de la Piraguada, en què han reivindicat la importància de conèixer i estimar el riu per garantir-ne la supervivència. Sota el lema «Defensar lo riu és defensar la nostra terra. Lo riu és vida, no als transvasaments!», els escolars han reclamat la preservació dels cabals i dels sediments necessaris per mantenir viu l’ecosistema fluvial i el Delta de l’Ebre.
La PDE considera que la mobilització social continua sent imprescindible en un moment que qualifica de clau per al futur del riu. D’una banda, s’està revisant el Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre per al període 2027-2033. A principis de mes, l’entitat va presentar les primeres al·legacions als Esquemes de Temes Importants (ETI), el document previ a la redacció del nou pla.
Entre les demandes plantejades, la plataforma reclama que es garanteixin cabals suficients per assegurar la vida del riu i del Delta, que es retorni la dotació d’aigua dels regants de Riudecanyes al riu Siurana, que s’impulsin mesures efectives per mobilitzar sediments i que es protegeixi la dotació d’aigua destinada als regants del Delta, considerada essencial per al manteniment de llacunes i badies.
Les al·legacions han estat presentades conjuntament amb 25 organitzacions i moviments socials, que han registrat fins a divuit propostes de modificació dels documents elaborats per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.
La PDE també segueix amb preocupació l’inici de la tramitació de la futura Llei de Transició Hídrica de Catalunya. L’entitat alerta que diversos grups de pressió continuen defensant la possibilitat de portar aigua de l’Ebre cap a l’àrea metropolitana de Barcelona, una opció que rebutja frontalment.
Davant aquest escenari, la plataforma ha fet una crida a reforçar la implicació del conjunt del territori —societat civil, institucions, organitzacions agràries, sindicats, entitats ecologistes i agents econòmics— per defensar el riu davant les amenaces que considera encara vigents.
Vint-i-cinc anys després de la primera edició, la Piraguada continua reivindicant l’Ebre com un patrimoni col·lectiu i un element central de la identitat i el futur de les Terres de l’Ebre.