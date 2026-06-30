LSTEI reclama un nou Acord de millora davant un professorat esgotat i cremat

L’STEI ha presentat aquest dimarts una Taula reivindicativa per a un nou Acord de millora de l’ensenyament públic, després de fer balanç d’un curs 2025-2026 marcat pel malestar creixent del professorat.
La proposta s’ha donat a conèixer en una roda de premsa amb la participació del secretari d’Ensenyament Públic del sindicat, Vicenç Garcia, i dels permanents sindicals de Mallorca Catalina Bibiloni i Daniel Carmona.
El sindicat ha recordat que, segons l’enquesta realitzada a més de 1.000 docents, el professorat se sent desbordat per la burocràcia, les ràtios elevades, la manca de recursos per atendre la diversitat, l’augment de la conflictivitat i la manca de reconeixement social. Vicenç Garcia ha esmentat que “fer classe no és com abans i fa un temps que es pateix una crisi de la professió”.
Tot i que s’han executat alguns punts de l’Acord de 2023, Garcia ha comentat que l’STEI considera que encara resten pendents la majoria de compromisos adquirits. “El nombre de punts en vermell supera de molt el que estan en verd”, ha conclòs Garcia.
Per revertir aquesta situació, la Taula reivindicativa proposa mesures per reduir les ràtios, simplificar la burocràcia, reforçar l’autoritat pedagògica, millorar la convivència als centres i garantir una inclusió real amb més professionals d’atenció a la diversitat i nous recursos educatius. Segons Daniel Carmona, “la funció social de l’escola pública està en perill per la burocràcia, les ràtios elevades, la manca de mans per atendre la diversitat i un augment alarmant de la conflictivitat”.
En l’àmbit laboral, el sindicat denuncia que els docents de les Illes han perdut un 23% de poder adquisitiu en els darrers setze anys i reclama la recuperació de les pagues extraordinàries completes, l’equiparació de la carrera professional amb la resta de funcionaris de la CAIB i una inversió educativa del 6%, tal com recomana la UNESCO.