Entitats catalanes reclamen al papa Lleó XIV respecte per la llengua i la nació catalana

La Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural i el Consell de la República han adreçat una carta a Sa Santedat Lleó XIV amb motiu de la seva visita a Catalunya, prevista en el marc dels actes del centenari de la mort d'Antoni Gaudí i de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
Les entitats han anunciat que lliuraran la carta al pare abat de Montserrat, Manel Gasch, amb la voluntat que la faci arribar personalment al Sant Pare durant la seva estada al país.
En el text, les organitzacions expressen el seu agraïment per la visita papal i remarquen la profunda vinculació d'Antoni Gaudí amb la llengua, la cultura i la nació catalanes. En aquest sentit, demanen explícitament que el català tingui una presència destacada durant els actes oficials, especialment en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, com a mostra de respecte cap a la societat catalana i al llegat de l'arquitecte.
Les entitats recorden que Gaudí va desenvolupar la seva obra arrelat a la realitat cultural i nacional de Catalunya i consideren que la projecció universal de la seva figura no es pot desvincular de les seves arrels catalanes.
La carta també expressa preocupació per la situació que viu actualment la llengua catalana i assenyala que Catalunya continua reclamant el reconeixement del dret a l'autodeterminació dels pobles, d'acord amb els principis dels drets humans i amb la doctrina social de l'Església catòlica.
Les organitzacions signants afirmen que la visita de Lleó XIV representa una oportunitat per transmetre un missatge de respecte cap a la llengua i la identitat nacional de Catalunya. Per aquest motiu, consideren que el català ha d'ocupar el lloc que li correspon en uns actes vinculats a una de les figures més universals de la cultura catalana.
Més enllà del contingut de la carta, les entitats també denuncien els intents de l'Estat espanyol i de la Conferència Episcopal Espanyola d'utilitzar la visita papal i la figura d'Antoni Gaudí com a instruments d'espanyolització i de negació de la realitat nacional catalana.
La iniciativa se suma a les veus que, en les darreres setmanes, han reclamat una presència plena i normalitzada del català en tots els actes relacionats amb la visita del pontífex i amb la commemoració de l'Any Gaudí.