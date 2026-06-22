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El Tempir denuncia que deu famílies dElx no podran escolaritzar els fills en valencià malgrat haver-ho triat

català a l'escola
El Tempir denuncia que deu famílies dElx no podran escolaritzar els fills en valencià malgrat haver-ho triat

L’entitat acusa la Conselleria d’Educació de vulnerar la llibertat d’elecció lingüística al CEIP Candalix i exigeix una rectificació immediata

22/06/2026 Llengua

L’Associació El Tempir ha denunciat que deu famílies del CEIP Candalix d’Elx no podran escolaritzar els seus fills de 3 anys en valencià durant el curs 2026-2027, tot i haver escollit aquesta opció com a primera preferència en el procés d’admissió.

Segons ha explicat l’entitat, la situació deriva dels criteris utilitzats per la Conselleria d’Educació per configurar els grups de 3 anys del centre. L’Administració ha tingut en compte el nombre total de sol·licituds presentades el curs passat per a l’aula de 2 anys, i no pas la demanda real actual ni el nombre d’alumnes finalment matriculats.

A partir d’aquest criteri, la Conselleria va decidir obrir dues aules de 3 anys: una en valencià i una altra en castellà. Tanmateix, les dades actuals mostren que la demanda de les famílies és clarament favorable al valencià. Segons El Tempir, 28 de les 32 famílies admeses al centre, és a dir, el 87,5%, han triat el valencià com a llengua base en primera opció.

L’entitat considera que aquesta realitat no ha estat tinguda en compte per l’Administració. L’aula en valencià ha quedat pràcticament ocupada amb l’alumnat procedent de l’aula de 2 anys i només una part dels nous alumnes admesos. Mentrestant, l’aula en castellà només ha rebut quatre sol·licituds.

Com a conseqüència, deu famílies que havien demanat escolaritzar els seus fills en valencià es veuran obligades a acceptar una plaça en castellà perquè l’aula en la llengua pròpia del país ja ha quedat completa.

El Tempir també destaca la diferència en les puntuacions necessàries per accedir a cada grup lingüístic. Mentre que per obtenir plaça en l’aula de valencià calen almenys 30 punts, per accedir a la de castellà n’hi ha prou amb 10. Segons l’entitat, aquesta situació ha provocat que fins i tot famílies amb germans escolaritzats al mateix centre hagen quedat excloses de l’opció lingüística que havien triat.

L’associació considera que la interpretació que la Conselleria fa de la Llei 1/2024 de llibertat educativa acaba limitant, en la pràctica, els drets de les famílies que opten pel valencià. Per això denuncia que el cas del CEIP Candalix posa en evidència les contradiccions entre el discurs oficial de la «llibertat sense imposicions» i la realitat que viuen moltes famílies valencianoparlants.

«El cas del CEIP Candalix, com tants altres que s’estan produint arreu del País Valencià, evidencia una imposició manifesta del castellà a famílies que havien optat pel valencià», afirma l’entitat.

Davant aquesta situació, El Tempir exigeix a la Conselleria d’Educació que rectifique la configuració dels grups i adopte les mesures necessàries perquè es garantisca el dret de totes les famílies que han triat el valencià com a llengua base per a l’escolarització dels seus fills. L’associació reclama que l’Administració actue d’acord amb els principis de llibertat d’elecció lingüística que proclama la mateixa normativa.

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