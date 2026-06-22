El moviment veïnal reclama mesures estructurals per reduir la pressió turística als barris de Barcelona

La Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (Favb) i diverses entitats veïnals de la ciutat han reclamat mesures urgents per fer front als efectes de la pressió turística als barris. Les associacions alerten que el turisme ha deixat de ser un fenomen estacional i que la seva presència es manté durant tot l'any, generant impactes permanents sobre l'habitatge, la mobilitat, l'espai públic i la qualitat de vida de les residents.
Segons denuncien, durant les darreres setmanes s'han multiplicat les situacions de saturació en diversos punts de la ciutat. Els entorns de la Sagrada Família, el Park Güell, les platges, el Poble-sec o l'àrea del Camp Nou són alguns dels espais on el veïnat ha alertat d'una afluència massiva de visitants que dificulta la vida quotidiana dels barris.
Les entitats consideren que aquests problemes no són casos aïllats sinó el reflex d'una situació estructural que afecta cada vegada més zones de Barcelona. Per aquest motiu, reclamen que les administracions deixin d'abordar la qüestió amb mesures puntuals i assumeixin una estratègia global de gestió dels impactes derivats del turisme.
En aquest sentit, assenyalen que la recent visita del papa va demostrar la capacitat de les administracions per reforçar serveis públics, dispositius de mobilitat i infraestructures quan existeix voluntat política. Segons el moviment veïnal, si aquestes actuacions són possibles en ocasions excepcionals, també haurien de poder aplicar-se de manera estable als espais que conviuen diàriament amb una elevada pressió turística.
Entre les demandes presentades destaca la necessitat de reforçar de forma permanent el transport públic. Les entitats reclamen augmentar les freqüències de metro i autobús, especialment als barris més afectats per l'afluència de visitants, així com accelerar les inversions pendents en infraestructures de mobilitat.
També exigeixen que els grans pols d'atracció turística assumeixin una part de la responsabilitat pels impactes que genera la seva activitat. En aquest sentit, assenyalen equipaments i espais com la Sagrada Família, el FC Barcelona o el Park Güell, i denuncien que els beneficis econòmics del turisme es concentren en determinats actors mentre que els costos recauen principalment sobre els barris.
Una altra de les reivindicacions fa referència a la taxa turística. Les associacions consideren que Barcelona no necessita continuar destinant recursos a la promoció turística i proposen que el 50% dels ingressos que actualment es dediquen a aquesta finalitat es destinin a millorar la mobilitat, recuperar l'espai públic i compensar els barris més afectats per la massificació.
Les entitats també reclamen obrir un debat sobre la capacitat d'acollida de la ciutat i estudiar mecanismes de regulació dels fluxos de visitants als espais més saturats. L'objectiu, afirmen, és protegir tant el patrimoni urbà com el dret de les residents a gaudir dels seus barris en condicions dignes.
Finalment, el moviment veïnal defensa la creació de taules permanents de diàleg amb les administracions per participar en la definició de les polítiques relacionades amb el turisme. «Les solucions no es poden construir sense comptar amb les veïnes», assenyalen.
Les associacions conclouen que Barcelona ha d'avançar cap a un model de gestió turística basat en la corresponsabilitat, la planificació i la defensa de la qualitat de vida dels barris. «Les veïnes estan assumint els costos del turisme amb un empitjorament constant de les seves condicions de vida. Qui satura la ciutat de visitants també n'ha d'assumir els costos», afirmen.