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Ecologistes en Acció reclama la creació de la Comissió sobre Radiofreqüències i Salut

20è Dia Internacional contra la Contaminació Electromagnètica
Ecologistes en Acció reclama la creació de la Comissió sobre Radiofreqüències i Salut

L'organització denuncia que, dotze anys després de ser prevista per llei, l'Estat encara no ha constituït la Comissió sobre Radiofreqüències i Salut i reclama l'aplicació del principi de precaució davant els possibles efectes dels camps electromagnètics sobre la salut.

24/06/2026 Drets i Llibertats

Coincidint amb el 20è aniversari de la primera celebració a l'estat espanyol del Dia Internacional contra la Contaminació Electromagnètica, Ecologistes en Acció ha instat el Ministeri de Sanitat a atendre les propostes presentades el passat 15 de juny durant la reunió de seguiment del Pla Estratègic de Salut i Medi Ambient (PESMA).

L'organització ecologista denuncia que l'Estat incompleix des de fa més de dotze anys l'obligació de crear la Comissió sobre Radiofreqüències i Salut, prevista a les lleis de telecomunicacions de 2014 i 2022. Una demanda que, segons recorden, també havia estat formulada per l'anterior Defensor del Poble.

Ecologistes en Acció qüestiona el paper que ha assumit des de 2016 el Comitè Científic Assessor de Radiofreqüències i Salut (CCARS), impulsat pel Col·legi Oficial d'Enginyers de Telecomunicació. Segons l'entitat, aquest organisme ha exercit de facto funcions assessores davant diverses administracions públiques sense disposar de cap mandat legal per fer-ho.

El portaveu d'Ecologistes en Acció, Julio Carmona, considera que aquesta situació comporta un "clar conflicte d'interessos" i critica que els informes elaborats pel CCARS no hagin estat sotmesos a revisió científica independent ni reflecteixin adequadament el debat existent dins la comunitat científica sobre els possibles riscos associats a l'exposició a camps electromagnètics.

L'entitat reclama que la futura Comissió sobre Radiofreqüències i Salut garanteixi la participació ciutadana, incorpori experts independents i exclogui representants vinculats als sectors de les telecomunicacions i de l'energia. També demana que es tinguin en compte les aportacions de les organitzacions científiques i professionals que defensen l'aplicació del principi de precaució.

Entre les seves propostes destaca la incorporació de les radiofreqüències com a indicador de qualitat ambiental, amb sistemes de monitoratge continu i informació en temps real sobre els nivells d'exposició. També aposta per l'ús de dosímetres individuals i per desenvolupar sistemes públics de control basats en experiències ja impulsades per centres de recerca.

L'organització fa igualment una crida a seguir les recomanacions del Consell d'Europa, del Parlament Europeu, de la Societat Espanyola de Protecció Radiològica i de la Societat Catalana de Salut Ambiental, així com les orientacions de diferents societats científiques que alerten dels riscos associats a l'exposició prematura de menors a pantalles, xarxes socials i dispositius digitals.

En el marc d'aquesta commemoració, Ecologistes en Acció també ha animat a participar en una jornada internacional organitzada per la CONFESQ i EQSDS, en què es presentarà el Llibre Verd sobre l'adaptació dels llocs de treball per a persones amb sensibilitat química múltiple i electrohipersensibilitat. Segons les entitats impulsores, el document vol esdevenir una eina per avançar en el reconeixement i la inclusió laboral de les persones afectades per aquestes patologies, reconegudes en alguns països europeus com Suècia i els Països Baixos.

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