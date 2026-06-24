Ecologistes en Acció alerta que el 59% de la població catalana va respirar aire contaminat el 2025

La qualitat de l'aire a Catalunya va experimentar una lleugera millora durant el 2025 pel que fa a les partícules en suspensió (PM10 i PM2,5) i al diòxid de nitrogen (NO₂), però va empitjorar notablement respecte a l'ozó, que va registrar les concentracions més elevades des de 2017. Així ho conclou l'informe anual sobre la qualitat de l'aire elaborat per Ecologistes en Acció a partir de les dades de 108 estacions de mesurament situades a Catalunya.
Segons l'estudi, si es tenen en compte els nous límits establerts per la Directiva europea 2024/2881, que hauran d'aplicar-se abans de 2030, l'aire contaminat va afectar el 59% de la població catalana durant l'any passat. L'organització considera que aquesta dada evidencia la magnitud del repte que afronten les administracions per adaptar-se a la nova normativa.
L'informe destaca que l'ozó continua sent el contaminant més estès i el més vinculat al canvi climàtic. Les zones més afectades van ser la Plana de Vic i el Prepirineu, on es van superar els nous objectius legals previstos per a l'any 2030. Ecologistes en Acció considera insuficients les mesures adoptades fins ara per la Generalitat, malgrat l'aprovació del Pla de Qualitat de l'Aire Horitzó 2027.
Si es pren com a referència la normativa actual encara vigent, la població exposada a nivells il·legals de contaminació es va limitar a unes 187.000 persones a la Plana de Vic i el Prepirineu. També es van registrar superacions dels límits diaris de partícules PM10 als ports de Barcelona i Tarragona.
L'organització ecologista assenyala que, segons els criteris molt més estrictes de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), la totalitat de la població catalana va respirar aire contaminat durant el 2025. Les partícules en suspensió i el diòxid de nitrogen continuen afectant tot el territori, amb especial incidència a l'àrea metropolitana de Barcelona i a la Plana de Vic.
L'informe també posa el focus sobre els efectes de la contaminació en la salut pública. Segons dades de l'Agència Europea de Medi Ambient, l'any 2023 van morir prematurament prop de 6.000 persones a Catalunya per malalties relacionades amb la mala qualitat de l'aire. A escala estatal, les morts atribuïdes a la contaminació van arribar a les 24.000 persones.
Ecologistes en Acció denuncia igualment la lentitud en l'aplicació de mesures correctores. Més de tres anys després que expirés el termini legal perquè les ciutats de més de 50.000 habitants implantessin zones de baixes emissions, la meitat encara no han complert aquesta obligació. L'entitat també critica que ni la Generalitat ni l'Ajuntament de Barcelona disposin actualment de protocols suficients per reduir episodis de contaminació per ozó.
Per revertir aquesta situació, l'organització reclama una reducció dràstica del trànsit motoritzat, una aposta decidida pel transport públic electrificat, la mobilitat a peu i en bicicleta, així com mesures per limitar el transport aeri, les emissions marítimes i l'expansió de les macrogranges.