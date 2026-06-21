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Denuncien els 60 desnonaments previstos a la Mina i reclama alternatives habitacionals

Habitatge
Denuncien els 60 desnonaments previstos a la Mina i reclama alternatives habitacionals

La CUP expressa el seu suport al Sindicat d'Habitatge Verneda-La Pau i acusa les administracions de protegir els interessos dels grans tenidors

21/06/2026 Drets i Llibertats

El membre del Secretariat Nacional de la CUP, Adrià Plazas, ha expressat el seu suport als veïns i veïnes de la Mina i al Sindicat d'Habitatge Verneda-La Pau davant la previsió de desenes de desnonaments que podrien afectar el barri.

A través de les xarxes socials, Plazas ha denunciat la situació que viuen centenars de famílies i ha criticat les polítiques d'habitatge impulsades per les administracions. «Mentre es protegeixen els interessos dels grans tenidors i dels fons voltors, es condemnen centenars de famílies a la precarietat. No és casualitat, és una decisió política», ha afirmat.

El dirigent cupaire ha mostrat el seu rebuig als aproximadament seixanta desnonaments anunciats i ha reclamat que cap família sigui expulsada del seu habitatge sense una alternativa residencial garantida. «No als 60 desnonaments sense alternativa habitacional», ha remarcat.

La denúncia s'emmarca en les mobilitzacions impulsades pel Sindicat d'Habitatge Verneda-La Pau i diversos col·lectius socials, que alerten de les conseqüències socials que podria tenir aquesta situació en un barri que històricament ha patit elevats índexs de vulnerabilitat social.

Des de la CUP insisteixen que el dret a l'habitatge ha de situar-se per damunt dels interessos especulatius dels grans propietaris i reclamen mesures urgents per evitar nous desnonaments i garantir solucions habitacionals dignes per a les famílies afectades.

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