L'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural han iniciat una campanya ciutadana per tal de tenyir el Tour de França 2026 d’estelades i, d’aquesta manera, fer visible la reivindicació independentista. La iniciativa, que rep el suport i la implicació del Consell de la República i l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), preveu comptar amb la participació d’altres entitats independentistes i col·lectius del país.
L’objectiu principal és convertir el pas del Tour per terres catalanes en una gran demostració cívica i democràtica per reivindicar el dret a l’autodeterminació de Catalunya, aprofitant la important projecció mediàtica internacional d’aquest esdeveniment els dies 4, 5 i 6 de juliol. Amb aquest objectiu, les entitats independentistes ompliran les tres primeres etapes del Tour, que enguany passen per Catalunya, amb milers d’estelades, pancartes i missatges a favor de la independència de Catalunya.
Les entitats han posat en marxa la pàgina web esteladesaltour.cat, on es podrà consultar tota la informació relativa a l'acció, les etapes i el recorregut. A la web, que s’anirà actualitzant durant els pròxims dies, s’hi podran trobar els punts de convocatòria, els punts de repartiment d’estelades i material per descarregar (cartells per imprimir i postals per xarxes socials). Les territorials de l’Assemblea i Òmnium fa setmanes que hi treballen. Els punts de concentració seran principalment les sortides i arribades i algun punt intermedi. Al llarg del recorregut de cada etapa, principalment a prop dels llocs de concentració, hi haurà també punts de repartiment d’estelades, tot i que les entitats demanen que tothom que en tingui, la porti.
El president de l’ANC, Josep Vila, ha reivindicat la mobilització com una demostració de força de l’independentisme a escala internacional: "Necessitem tornar a omplir els carrers i demostrar que el moviment continua fort i compromès amb l'objectiu de la independència. Sortim a rebre el Tour amb estelades. Hi som!". Vila ha ressaltat que cal aprofitar "aquest gran aparador mediàtic per tornar a mostrar al món que el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol no està resolt i la nostra voluntat d'esdevenir un estat independent continua intacta".
Per la seva banda, el president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha fet una crida a la ciutadania perquè se sumi a la mobilització, remarcant que “cal mostrar a tot el món que el Tour passa per Catalunya i que aquí hi ha un poble que continua defensant, de manera democràtica i cívica, el dret de Catalunya a decidir lliurement el seu futur polític”. “El pas del Tour és una oportunitat excepcional per tornar a mostrar la catalanitat al món i que la voluntat d’assolir la independència continua ben viva, amb una societat civil organitzada disposada a manifestar-se de manera pacífica” ha assegurat el president de l’entitat.
Els presidents del Consell de la República i de l’AMI, Jordi Domingo i Salvador Coll, han destacat la importància d’aprofitar la projecció internacional i d’activar la mobilització independentista a dos mesos de l’11-S.