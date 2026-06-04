Carmen Ortí rebutja dimitir i convoca una nova reunió amb els sindicats mentre els docents continuen les mobilitzacions

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats del País Valencià, Carmen Ortí, ha descartat aquest dijous presentar la dimissió i ha anunciat la convocatòria d'una nova mesa de negociació presencial amb els sindicats majoritaris per intentar desencallar la vaga indefinida del sector educatiu, que ja acumula quatre setmanes de mobilitzacions i entrarà dilluns en la seva cinquena setmana si no s'arriba a cap acord.
La reunió està prevista per aquest divendres a les dues del migdia a la Conselleria d'Educació. Segons ha explicat la mateixa Ortí, l'objectiu és "ajudar a desbloquejar" una situació que manté oberta una de les crisis més importants que ha afrontat el sistema educatiu valencià en els darrers anys.
Abans d'intervenir a la comissió de pressupostos de les Corts Valencianes, la consellera ha reiterat que no es planteja abandonar el càrrec malgrat les peticions de dimissió formulades pels sindicats i pels grups de l'oposició. "No em plantejo dimitir", ha afirmat davant els mitjans, insistint en la necessitat de mantenir oberta la via del diàleg.
Paral·lelament, milers de docents han tornat a manifestar-se aquest dijous pels carrers de València en defensa d'una educació pública, de qualitat i en català. La protesta, emmarcada en la quarta setmana de vaga indefinida, ha comptat també amb la participació d'un grup de bombers municipals, del consorci provincial i de bombers forestals, que s'han sumat a la mobilització sota el lema "L'educació també salva vides".
Les mobilitzacions continuen mentre els sindicats mantenen que les seves reivindicacions van molt més enllà de les qüestions salarials. El professorat reclama més recursos per a l'ensenyament públic, reducció de ràtios, millores laborals i la retirada de diverses mesures impulsades pel govern valencià.
Tot i el conflicte obert, Ortí ha defensat l'acord salarial signat amb els sindicats ANPE i CSIF, que preveu un increment progressiu de fins a 200 euros mensuals en el complement específic del professorat fins al 2028. La consellera ha insistit que el Consell no renunciarà a aquest acord ni tampoc modificarà la Llei de Llibertat Educativa, una de les qüestions més contestades pels sindicats en vaga.
La titular d'Educació també ha presentat els pressupostos del seu departament per al 2026, que ascendeixen a 7.749 milions d'euros, un 6,2% més que l'any anterior. Entre les mesures anunciades hi ha 32 milions d'euros per a la climatització dels centres educatius, prop de 230 milions per al Pla Edificant, noves inversions en educació inclusiva i un increment de les ajudes universitàries.
Malgrat aquests anuncis, la comunitat educativa manté la pressió al carrer. La reunió de divendres serà clau per determinar si s'obre una nova etapa de negociació o si, per contra, el conflicte entra en una nova fase de confrontació coincidint amb l'inici de la cinquena setmana de vaga indefinida.
? Els docents de l'escola pública del País Valencià ixen al carrer per una educació pública, de qualitat i en català— CUP Països Catalans (@cupnacional) June 4, 2026
4? Quatre setmanes de vaga indefinida per la millora de l'educació pública
? Lluitar també és educar! pic.twitter.com/SDixIP5fte
?Una nova manifestació de docents recorre hui València, a la qual s'ha sumat un grup de bombers de l’Ajuntament, del consorci i forestals sota el lema "L’educació també salva vides".— À Punt NTC (@apuntnoticies) June 4, 2026
??Gerardo Vaquero, bomber: "Venim a donar suport als professors, els devem molt".… pic.twitter.com/DavVSzOYRB