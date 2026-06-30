Bellcaire d'Urgell manté el fre al projecte de la planta de biogàs amb una reforma urbanística

El ple de l'Ajuntament de Bellcaire d'Urgell va aprovar aquest dilluns la modificació inicial de les normes urbanístiques municipals per regular les activitats de transformació i transport energètic i reforçar la protecció del sòl agrari. L'acord dona continuïtat a la suspensió de llicències acordada pel consistori l'any 2025, ampliada en el ple del passat 30 d'abril, i manté bloquejada la tramitació dels permisos vinculats al projecte de la planta de biogàs promoguda per La Sentiu Bioenergy, SL.
La modificació urbanística inicia ara el període d'exposició pública i haurà de seguir la tramitació administrativa habitual abans de la seva aprovació definitiva, un procés que es podria allargar diversos mesos i que, com a màxim, podria estendre's fins a la primavera de 2027. Durant aquest període, l'Ajuntament manté la suspensió de llicències relacionades amb aquest tipus d'activitats.
A la pràctica, aquesta decisió impedeix concedir els permisos de connexió a la xarxa i d'arranjament del camí que l'empresa, amb seu a Madrid, havia sol·licitat per poder iniciar els treballs previs a la construcció de la planta.
L'acord va prosperar amb els cinc vots favorables de l'equip de govern d'ERC i el suport d'una regidora de Junts per Bellcaire. La resta dels membres de l'oposició, inclosa la cap del grup, es van abstenir durant la votació.
L'Ajuntament desmenteix la imminència de les obres
L'aprovació arriba després que, durant els darrers dies, la promotora del projecte hagi intensificat una campanya mediàtica en què assegurava que les obres començarien de manera imminent. Aquesta ofensiva comunicativa s'ha complementat amb visites als ajuntaments afectats i amb una acció coordinada amb el Govern per presentar la implantació de la factoria com un projecte ja decidit.
Tanmateix, la situació administrativa continua lluny de permetre l'inici de les obres. El projecte encara no disposa de les llicències municipals necessàries i la seva obtenció queda condicionada a la tramitació urbanística ara iniciada, així com a les competències que corresponen als ajuntaments.
A més, la iniciativa continua immersa en diversos procediments judicials, amb tres recursos contenciosos administratius encara pendents de resolució.
La decisió del consistori representa també un nou contratemps per als calendaris anunciats per l'empresa promotora. Inicialment havia previst començar les obres durant el primer semestre de 2026, un termini que no s'ha complert i que se suma a la pròrroga que ja va haver de sol·licitar de la subvenció de 4,5 milions d'euros concedida pel DARPA per al desenvolupament del projecte.