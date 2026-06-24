Arran reivindica els Països Catalans i denuncia les fronteres administratives en la Diada Nacional del 24 de juny

Coincidint amb la Diada Nacional dels Països Catalans, Arran ha dut a terme una acció simbòlica al límit administratiu entre Catalunya i el País Valencià sota la consigna «el Sènia no és frontera». L'organització juvenil de l'Esquerra Independentista ha tallat un senyal de "Comunitat Valenciana – Província de Castelló" per denunciar les divisions administratives que fragmenten el territori català.
Segons Arran, l'acció pretén visibilitzar el rebuig a unes fronteres que consideren imposades pels estats espanyol i francès i que, afirmen, no responen a cap realitat nacional pròpia. L'organització sosté que aquestes divisions han estat utilitzades històricament per desarticular el poble català i afeblir la seva capacitat d'organització i resistència col·lectiva.
Per segon any consecutiu, Arran aprofita la Diada Nacional dels Països Catalans per reivindicar l'abolició de les fronteres administratives internes i reclamar el reconeixement dels Països Catalans com una realitat nacional unitària. En aquest sentit, adverteixen que assumir els marcs territorials imposats equival a renunciar a parts del territori i a una part de la lluita per l'alliberament nacional.
L'acció s'emmarca en la campanya «Països Catalans: poble en lluita, terra de tothom», impulsada per l'organització al llarg del curs polític. Arran destaca que aquesta campanya s'ha concretat en diverses accions de defensa de la llengua catalana arreu dels Països Catalans, especialment al Principat, al País Valencià i a Mallorca.
Entre les actuacions reivindicades durant els darrers mesos, l'organització assenyala diverses accions contra seus del Partit Popular a València, Castelló i la Marina, intervencions a la seu de Lo Rat Penat, la caiguda del Toro d'Osborne de Tavernes de la Valldigna i accions de denúncia contra monuments franquistes. També reivindica la seva participació en iniciatives de caràcter nacional com el Correllengua Agermanat.
Amb aquesta acció del 24 de juny, Arran reafirma la seva aposta pels Països Catalans com a marc nacional de referència i reivindica la necessitat de superar les fronteres administratives que, segons l'organització, divideixen artificialment el poble català.
🔥24J | Aquesta Diada reivindiquem els Països Catalans sencers, sense renúncies ni fronteres imposades.— Arran (@Arran_jovent) June 24, 2026
Acabem amb qualsevol símbol d'opressió i reivindiquem el nostre dret a decidir-ho tot, a construir, des de la lluita de classes i l'organització popular, una terra de tothom! https://t.co/7AevFF3Fmu pic.twitter.com/9NPM2lLFtE