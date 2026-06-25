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Albert Velasco parlarà avui a Barcelona sobre el litigi dels béns de Sixena

Sixena
Albert Velasco parlarà avui a Barcelona sobre el litigi dels béns de Sixena

Conferència: "El litigi dels béns de Sixena"
📅 Avui, 25 de juny de 2026
🕖 19.00 h
📍 Grades de l'Auditori del Centre Cívic Cotxeres de Sants (Pas de Fructuós Gelabert, 6, Barcelona)
🎙️ Ponent: Albert Velasco, doctor en Història de l'Art i exconservador del Museu de Lleida.

25/06/2026 Cultura

Les Cotxeres de Sants acolliran avui, 25 de juny, una conferència dedicada al conflicte dels béns de Sixena, una de les controvèrsies patrimonials i polítiques més rellevants dels darrers anys entre Catalunya i Aragó.

L'acte comptarà amb la participació d'Albert Velasco, doctor en Història de l'Art, especialista en art medieval i conservador del Museu de Lleida entre els anys 2007 i 2019. Velasco ha estat una de les veus que més ha seguit i analitzat el llarg procés judicial i institucional que ha envoltat les obres procedents del monestir de Sixena.

La disputa pels béns de Sixena ha transcendit l'àmbit estrictament patrimonial per convertir-se en una qüestió de fort contingut polític. El conflicte va culminar amb el trasllat de diverses peces conservades al Museu de Lleida després d'anys de litigis, recursos judicials i una intensa polèmica sobre la propietat, la conservació i la gestió del patrimoni històric.

Durant la conferència, Velasco abordarà els antecedents del cas, les decisions judicials que han marcat el procés i les conseqüències culturals i patrimonials derivades del trasllat de les obres. La xerrada també permetrà reflexionar sobre la relació entre patrimoni, identitat i poder polític en el marc dels conflictes territorials contemporanis.

L'acte està organitzat per l'Assemblea de Gent Gran i l'Assemblea de Diverses Territorialitats, i tindrà lloc a les grades de l'Auditori del Centre Cívic Cotxeres de Sants, a Barcelona.

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