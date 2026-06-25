Albert Velasco parlarà avui a Barcelona sobre el litigi dels béns de Sixena

Les Cotxeres de Sants acolliran avui, 25 de juny, una conferència dedicada al conflicte dels béns de Sixena, una de les controvèrsies patrimonials i polítiques més rellevants dels darrers anys entre Catalunya i Aragó.
L'acte comptarà amb la participació d'Albert Velasco, doctor en Història de l'Art, especialista en art medieval i conservador del Museu de Lleida entre els anys 2007 i 2019. Velasco ha estat una de les veus que més ha seguit i analitzat el llarg procés judicial i institucional que ha envoltat les obres procedents del monestir de Sixena.
La disputa pels béns de Sixena ha transcendit l'àmbit estrictament patrimonial per convertir-se en una qüestió de fort contingut polític. El conflicte va culminar amb el trasllat de diverses peces conservades al Museu de Lleida després d'anys de litigis, recursos judicials i una intensa polèmica sobre la propietat, la conservació i la gestió del patrimoni històric.
Durant la conferència, Velasco abordarà els antecedents del cas, les decisions judicials que han marcat el procés i les conseqüències culturals i patrimonials derivades del trasllat de les obres. La xerrada també permetrà reflexionar sobre la relació entre patrimoni, identitat i poder polític en el marc dels conflictes territorials contemporanis.
L'acte està organitzat per l'Assemblea de Gent Gran i l'Assemblea de Diverses Territorialitats, i tindrà lloc a les grades de l'Auditori del Centre Cívic Cotxeres de Sants, a Barcelona.