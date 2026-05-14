USTEC i CGT consideren insuficients les explicacions de Parlon sobre la infiltració policial i exigeixen responsabilitats polítiques

Els sindicats USTEC·STEs i CGT han carregat durament contra les explicacions ofertes per la consellera d’Interior, Núria Parlon, sobre la infiltració de dues agents dels Mossos d’Esquadra en una assemblea de docents i consideren “insuficients” les disculpes i justificacions donades pel Departament d’Interior.
Després de la compareixença de Parlon aquest dimecres a la comissió d’Interior del Parlament, els sindicats han reclamat responsabilitats polítiques i policials i han advertit que impulsaran accions judicials pel que consideren una vulneració greu dels drets sindicals i democràtics.
La consellera va qualificar els fets de “maniobra benintencionada, però desafortunada i mal plantejada” i va atribuir la infiltració a un “error humà” i “operatiu”. Parlon també va demanar disculpes i va anunciar l’obertura d’una informació reservada per analitzar el cas, a més de prometre “més supervisió” en actuacions futures.
Tot i això, les explicacions no han convençut els sindicats docents. La portaveu d’USTEC, Iolanda Segura, ha lamentat que “no han fet cap mena de concreció” i ha preguntat “qui té la responsabilitat d’aquest operatiu” i quantes actuacions similars s’han dut a terme.
“No es tracta que la consellera es disculpi, es tracta de conèixer l’abast d’aquestes operacions”, ha afirmat Segura, que també ha retret a Parlon no haver assumit responsabilitats polítiques. “La responsabilitat última és de la consellera i, si no és capaç de donar les explicacions, ha de dimitir”, ha sentenciat.
L’advocat d’USTEC, Ivan Vázquez, considera que la compareixença ha estat “totalment insatisfactòria” i assegura que les declaracions de Parlon i del director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, faciliten ara la via judicial oberta pel sindicat.
“Pots fer servir tècniques d’infiltració en una organització criminal, quan hi ha indicis de delicte i sota tutela judicial, però aquí no es compleix cap d’aquests elements”, ha afirmat Vázquez, que ha recomanat a Trapero “buscar-se un assessor jurídic” perquè “no podrà donar les mateixes explicacions davant d’un jutge”.
USTEC ha anunciat que presentarà una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per vulneració de drets fonamentals. El sindicat també reclamarà tota la documentació policial vinculada a assemblees, vagues i mobilitzacions educatives i portarà el cas davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
La CGT també prepara accions judicials i acusa Interior d’intentar “salvar els mobles”. La secretària general de la Federació d’Ensenyament del sindicat, Laura Gené, ha assegurat que Parlon “hauria d’haver demanat perdó a tot el col·lectiu educatiu i als treballadors i treballadores de Catalunya”.
“No volem una disculpa. Volem responsabilitats i garanties que això no tornarà a passar”, ha afirmat Gené, que reclama el cessament immediat de Trapero i la dimissió de Parlon.
Els dos sindicats denuncien que la infiltració policial en espais assemblearis representa “un atac directe” al dret de vaga, a la llibertat sindical i al dret de reunió. Segons les organitzacions, es tracta d’un precedent “molt greu” que podria estendre’s a altres conflictes laborals i moviments socials.
La polèmica també ha arribat al terreny polític. La CUP ha acusat el Departament d’Interior de practicar mètodes “propis del franquisme” i ha exigit el cessament del director dels Mossos i la dimissió de la consellera. “L’escola catalana no necessita policies, sinó més professionals i més recursos”, ha afirmat el diputat Xavier Pellicer.
La infiltració va sortir a la llum després que diverses persones reconeguessin dues agents de paisà en una assemblea de docents celebrada a l’Institut Pau Claris de Barcelona, on s’organitzaven les vagues i mobilitzacions del sector educatiu.
Segons els sindicats, les agents es feien passar per professores i van abandonar la reunió després que altres participants desmentissin els centres educatius que afirmaven representar.
El cas ha incrementat encara més la tensió entre el Govern i els sindicats docents, en plena onada de mobilitzacions contra les polítiques educatives i l’acord signat pel Departament amb CCOO i UGT.