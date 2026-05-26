Una vintena dinstituts de Barcelona apareixen amb els panys bloquejats en suport a la vaga estudiantil

Al llarg del dia a Barcelona es faran columnes estudiantils que confluiran a la plaça Universitat cap a les 12 on s'iniarà una manifestació cap a el carrer Pelai.d

26/05/2026 Educació

Prop d’una vintena d’instituts públics de Barcelona s’han trobat aquest matí amb els panys bloquejats i pintades a les façanes en defensa d’una educació pública i de qualitat i en suport a la vaga estudiantil convocada per avui, 26 de maig.

L’acció ha estat reivindicada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), que l’emmarca dins la campanya prèvia a la jornada de vaga. Segons l’organització estudiantil, els centres afectats es troben repartits per diversos barris i districtes de la ciutat, entre els quals Gràcia, Sants, el Clot, el Poblenou i Nou Barris.

El sindicat assegura que l’objectiu de l’acció és “trencar amb la normalitat acadèmica” de la jornada lectiva i animar els estudiants dels instituts públics a sumar-se a la vaga estudiantil.

Paral·lelament, des de primera hora del matí també s’han organitzat piquets informatius davant de l’institut Montserrat Roig, al barri de Gràcia, i de l’institut Caterina Albert, al Clot. Segons el SEPC, aquests piquets s’han previst entre les set del matí i les onze, sempre que no hi hagi intervencions policials o desallotjaments.

Després dels piquets, els estudiants tenen previst sortir en columnes cap a la manifestació convocada al centre de Barcelona. 

La vaga estudiantil s’emmarca en les mobilitzacions de les darreres setmanes en defensa de l’educació pública i contra les retallades i la precarització del sistema educatiu.

