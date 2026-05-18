STEPV endureix les demandes i manté les mobilitzacions al País Valencià

18/05/2026 Educació
El sindicat STEPV ha actualitzat el document de propostes que presentarà aquest dilluns a la mesa de negociació amb la Conselleria d’Educació, després que tots els sindicats rebutjaren la proposta inicial del departament encapçalat per la consellera Ortí. La reunió tindrà lloc aquesta tarda i anirà acompanyada de noves concentracions convocades davant la Conselleria per exigir millores per a l’ensenyament públic.

El sindicat recorda que ja havia traslladat un primer document de mesures el passat abril, però ara incorpora noves exigències arran de les darreres retallades en cicles formatius, batxillerat artístic i ensenyaments nocturns. També insisteix que cal obrir negociacions específiques sobre plantilles, infraestructures i la situació del valencià al sistema educatiu.

Entre les principals reivindicacions hi ha un augment salarial que compense la pèrdua de poder adquisitiu acumulada des de 2010, la reducció de ràtios, més professorat d’orientació i personal administratiu, així com mesures per reduir la burocràcia als centres educatius. El document també reclama més inversió en infraestructures, la recuperació de recursos retallats al Pla Edificant i una nova llei que garantisca el foment del valencià com a llengua de cohesió social.

STEPV exigeix igualment la retirada de l’oferta actual de cicles formatius, el manteniment del professorat expert d’FP i la paralització del tancament de grups de batxillerat artístic, general i nocturn. El sindicat defensa que aquestes mesures són imprescindibles per frenar el deteriorament de l’educació pública valenciana i reclama a la Conselleria una negociació “real i concreta” davant del creixent malestar del sector docent.

