Milers de persones tornen a omplir els carrers de València en defensa de lescola pública

La marea verda valenciana ha tornat a omplir aquest dissabte els carrers del centre de València en una nova jornada de mobilització en defensa de l’escola pública i en suport a la vaga educativa indefinida iniciada l’11 de maig. La manifestació, convocada pels sindicats docents STEPV, CCOO PV, UGT PV i CSIF, amb el suport d’ANPE, ha reunit milers de persones, entre professorat, famílies i estudiants, en una protesta que evidencia que el conflicte educatiu al País Valencià continua lluny de resoldre’s.
La marxa ha recorregut els carrers de València entre crits de «Consellera, dimissió», dirigits a la titular d’Educació, Carmen Ortí. La protesta arriba després que la consellera abandonés dimecres la taula de negociació amb els sindicats, fet que ha incrementat encara més el malestar dins la comunitat educativa.
Les mobilitzacions han anat adquirint un caràcter cada vegada més ampli i transversal. A la protesta d’aquest dissabte s’hi han sumat de manera destacada famílies i alumnes, que han volgut visualitzar el suport a les reivindicacions docents. «Som una comunitat educativa», han remarcat diversos representants de les associacions de famílies presents a la capçalera de la manifestació.
El conflicte també s’ha estés als equips directius dels centres educatius. Més de 150 direccions i càrrecs directius han anunciat la seua renúncia o amenacen de fer-ho si la Generalitat Valenciana no reprén les negociacions i ofereix una resposta «real» a les demandes del sector.
Els sindicats reclamen principalment una reducció de les ràtios, millores salarials, menys burocràcia i garanties per a l’ensenyament en valencià. El coordinador d’Acció Sindical de l’STEPV, Marc Candela, ha avançat que dilluns presentaran una nova proposta a la Conselleria d’Educació amb mesures més concretades i planificades.
La protesta d’aquest dissabte, que segons diverses fonts ha superat la mobilització de la setmana passada, confirma la consolidació d’un moviment que ja transcendeix l’àmbit estrictament docent i que situa la defensa de l’escola pública i del valencià al centre del debat social i polític al País Valencià.