Més dun centenar dequips directius del País Valencià dimiteixen en bloc per la situació educativa

Més de cent equips directius de centres educatius públics del País Valencià han presentat la dimissió en bloc com a mostra de suport a les mobilitzacions docents i en protesta per la situació que viu l’ensenyament públic. La decisió arriba després que les negociacions entre els sindicats i la Conselleria d’Educació tornessin a acabar sense acord. Les que les dimissions compten amb el suport de milers de docents.
La negociació entre Educació i els representants sindicals continua oberta, però la reunió mantinguda aquest dimecres va acabar novament sense acord, després que nou de cada deu docents rebutgessin en una consulta la proposta presentada per la conselleria. Els sindicats consideren insuficients les mesures plantejades sobre ràtios, plantilles i salaris.
Per la seva banda, la consellera d’Educació del País Valencià, Carmen Ortí, ha responsabilitzat els sindicats de no voler negociar i ha defensat que la proposta econòmica del Govern valencià és “la més important plantejada a l’Estat”.
Segons les dades avançades, al voltant de 140 equips directius i prop de 270 càrrecs de centres educatius valencians s’han sumat a la dimissió col·lectiva per pressionar la conselleria i reclamar un acord que respongui a les demandes del professorat.