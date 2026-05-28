La CUP Comarques Gironines convoca una Trobada Municipalista a Cervià de Ter per preparar el nou cicle electoral

Municipals 2027
28/05/2026 Política

La CUP Comarques Gironines ha convocat per al dissabte 6 de juny una Trobada Municipalista a Can Geli de l’Era, a Cervià de Ter, amb la voluntat de començar a preparar el nou cicle polític i electoral de cara a les eleccions municipals de l’any vinent.

La jornada, organitzada conjuntament amb Som Poble, es farà entre les 10.00 h i les 14.00 h i es planteja com un espai de debat, intercanvi i construcció política al voltant dels principals reptes que afronten els municipis i el territori.

El programa inclou diverses taules temàtiques sobre model productiu, llengua, habitatge i transició energètica, amb la participació de representants polítics, activistes i persones vinculades a diferents àmbits socials i municipals.

A les 10.30 h tindran lloc els debats sobre model productiu i llengua. En la primera taula hi participaran Mariona Bonsfills, Noel Huguet i Sergi Cot, mentre que l’espai dedicat a la llengua comptarà amb Clara Tur, Jordi Casas i Marta Guillaumes.

Posteriorment, a les 12.00 h, s’abordaran les qüestions relacionades amb l’habitatge i la transició energètica. En la taula sobre habitatge hi intervindran Sergi Font, Jordi Gasulla i Tomàs Sindermann. Pel que fa a la transició energètica, hi participaran Marta Ball-llosera, Dani Cornellà i Joan Carles Ximenes.

La trobada culminarà amb una cloenda política prevista per a les 13.30 h a càrrec de l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, que serà l’encarregat de presentar els punts programàtics de la CUP amb vista a les municipals del 2027.

Segons ha explicat la formació independentista, la jornada vol servir per “engegar motors” i reforçar el treball municipalista arreu de les comarques gironines, en un context marcat pels debats sobre l’accés a l’habitatge, la defensa de la llengua, el model energètic i les polítiques de proximitat als municipis.

