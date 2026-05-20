La Conselleria endureix la negociació amb els docents i condiciona lacord a la desconvocatòria de la vaga

La negociació entre la Conselleria d’Educació del País Valencià i els sindicats docents ha patit aquest dimarts un gir brusc després que el departament presentés un document qualificat com a “definitiu” i advertís que retiraria les propostes anteriors si no era acceptat.
Després de la reunió mantinguda dilluns, que havia generat una certa expectativa d’acostament, fonts presents a la mesa negociadora asseguren que la situació “ha tornat a la casella d’inici”. Segons expliquen, la Conselleria ha interromput la reunió amb un recés i posteriorment ha tornat amb un text tancat “on no es poden incloure més canvis” i condicionant qualsevol acord a la desconvocatòria de la vaga indefinida “com a gest de bona voluntat”.
Diversos representants sindicals han qualificat la situació “d’estranya” i denuncien que el termini imposat pel departament per acceptar o rebutjar el document impedeix materialment que siguin els mateixos docents qui puguin debatre i decidir col·lectivament sobre la proposta.
“L’acord és totalment insuficient, però que ni tan sols es pugui discutir per millorar-lo ja és passar-se”, expliquen fonts de l’equip negociador. També denuncien que el Govern valencià, que sovint reivindica la “llibertat de decidir”, ara “té por de les assemblees docents”.
Sense avenços en plantilles, ràtios ni valencià
La proposta presentada per la Conselleria inclou un increment salarial de 200 euros entre gener de 2027 i gener de 2028, així com algunes mesures parcials com l’obertura de 150 noves aules UECO i certes actuacions per reduir burocràcia.
Tanmateix, els sindicats denuncien que el document continua sense abordar qüestions centrals del conflicte. Entre aquestes, la recuperació de l’acord de plantilles signat durant el Botànic —malgrat l’existència d’una sentència del TSJ favorable—, la millora de les plantilles del 0-3 o una reducció efectiva de les ràtios.
Pel que fa a la llengua, les organitzacions sindicals critiquen que la proposta final hagi eliminat completament l’apartat referit al valencià, que en les versions anteriors recollia alguns compromisos considerats ja insuficients.
Les assemblees decidiran el futur de la vaga
Tot i considerar insuficient el document, els sindicats majoritaris han decidit consultar la proposta amb les seves afiliades i amb el conjunt dels docents abans de prendre una decisió definitiva.
Aquest dimecres al matí es convocaran assemblees de centre i territorials per debatre el contingut de l’acord i valorar els passos següents de la mobilització. Paral·lelament, els sindicats habilitaran una consulta telemàtica perquè el professorat pugui posicionar-se sobre l’acceptació o rebuig de la proposta.
En cas que l’acord sigui rebutjat, les organitzacions plantegen diferents escenaris de continuïtat de la protesta: mantenir la vaga indefinida, impulsar vagues territorials o per etapes educatives, o bé reforçar les mobilitzacions descentralitzades i les manifestacions de cap de setmana.
A hores d’ara, tant a les concentracions davant la Conselleria com als grups de coordinació docents, les posicions favorables a mantenir la vaga continuen sent majoritàries.