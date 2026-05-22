La CAL dona el tret de sortida al 30è Correllengua amb un homenatge a Josep Maria Espinàs

La Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) ha donat aquest dijous el tret de sortida oficial al Correllengua 2026, una edició especialment simbòlica perquè coincideix amb el 30è aniversari d’aquesta iniciativa en defensa de la llengua i la cultura catalanes. L’acte, celebrat al Palau Robert de Barcelona, ha estat dedicat a la figura de l’escriptor Josep Maria Espinàs, de qui s’ha reivindicat el compromís amb el país, la llengua i la cultura popular.
L’homenatge ha comptat amb la participació de la seva editora i amiga Isabel Martí, així com dels periodistes Antoni Bassas i Joaquim Vilarnau, que han compartit records i reflexions sobre la trajectòria humana i intel·lectual d’Espinàs. Durant la conversa s’ha destacat la seva mirada sobre el país, la seva capacitat d’observació i la voluntat de deixar testimoni de la realitat catalana a través dels seus viatges a peu i la seva obra literària.
Isabel Martí ha remarcat que Espinàs “va anar a la recerca d’un país real, de la gent”, mentre que Joaquim Vilarnau ha subratllat la seva voluntat constant d’innovar i de preguntar-se què podia aportar al país. Antoni Bassas, per la seva banda, l’ha definit com un “homenot”, en referència a Josep Pla, i ha reivindicat la dimensió de la seva obra i la seva projecció pública.
Durant l’acte també s’ha fet la lectura del Manifest del Correllengua 2026, escrit per Antoni Bassas i llegit per Cristina Company. El text reivindica Espinàs com una figura que va fer servir el català “per explicar el més universal: el comportament del gènere humà”, i defensa que viure en català “no és cap anacronisme, sinó el nostre privilegi més gran”.
El president de la CAL, Jaume Marfany, ha volgut reivindicar especialment els 30 anys de trajectòria del Correllengua impulsat per l’entitat. Ha recordat que des del 1996 s’han organitzat milers de Correllengües locals arreu del país, gràcies a una feina de base sostinguda per entitats, activistes i voluntaris que han mantingut “viva la flama de la llengua”.
Marfany també ha destacat que aquesta tasca continuada en defensa del català ha fet possible iniciatives recents com el Correllengua Agermanat 2026, protagonitzat per una nova generació de joves dels diversos territoris dels Països Catalans. En aquest sentit, ha reivindicat el Correllengua com una eina de cohesió cultural i lingüística i com un espai de transmissió col·lectiva de la llengua catalana.
L’acte ha estat presentat per la vicepresidenta de la CAL, Mercè López, i ha comptat amb la presència de Gemma Espinàs, filla de l’escriptor, així com del secretari general del Departament de Política Lingüística, Joan Santanach.