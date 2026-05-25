Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Res-pública Educació

LAssemblea de Docents de les Illes reivindica la unitat educativa dels Països Catalans amb una aportació de 100.000 euros

Solidaritat als docents en vaga
LAssemblea de Docents de les Illes reivindica la unitat educativa dels Països Catalans amb una aportació de 100.000 euros

En concret, els docents balears aportaran 50.000 euros a cadascuna de les dues caixes de resistència habilitades als dos territoris. “També és la nostra lluita”, han afirmat.

25/05/2026 Educació

L'Assemblea de Docents de les Illes destinarà 100.000 euros a les caixes de resistència impulsades pels docents de Catalunya i del País Valencià per donar suport a les mobilitzacions i vagues educatives que es desenvolupen als dos territoris. La decisió s’ha pres aquest dilluns durant una assemblea general urgent celebrada a l’IES Berenguer d’Inca.

Segons ha informat l’organització en un comunicat, un dels principals punts abordats durant la trobada ha estat la necessitat de reforçar “la solidaritat activa” amb els docents mobilitzats a Catalunya i al País Valencià. Per aquest motiu, l’assemblea ha acordat destinar part dels fons de la seva pròpia caixa de resistència —creada durant la vaga indefinida de 2013 a les Illes— per donar suport econòmic a les noves lluites educatives.

En concret, els docents balears aportaran 50.000 euros a cadascuna de les dues caixes de resistència habilitades als dos territoris. “També és la nostra lluita”, han afirmat.

L’Assemblea de Docents també ha expressat la seva disposició a donar suport econòmic a les educadores dels centres d’educació infantil, actualment immerses en mobilitzacions laborals, si finalment ho necessiten.

Davant el que qualifiquen “d’atacs coordinats” contra l’educació pública, els docents defensen que la resposta “ha de ser col·lectiva i solidària entre territoris i etapes educatives”. En aquest sentit, consideren que les mobilitzacions de les darreres setmanes evidencien que la comunitat educativa “ha dit basta davant anys de retallades, precarització i destrucció planificada de l’educació pública”.

L’organització també sosté que aquestes lluites han de servir per “tornar a organitzar els centres, reactivar les assemblees i reconstruir una resposta col·lectiva forta i sostinguda”. Finalment, han anunciat que durant les pròximes setmanes els docents de les Illes impulsaran noves accions reivindicatives als centres educatius i que es tornaran a reunir en assemblea el pròxim 25 de juny per preparar el curs vinent.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. El SEPC convoca una vaga estudiantil el 26 de maig en defensa de leducació pública
  2. El passat i el present de l'independentisme es troben a Girona en la presentació del curtmetratge "Badia"
  3. Quan el poder parla al poble com si fos menor dedat
  4. Santa Coloma de Farners impulsa un Cicle de Memòria Antifeixista pels 90 anys de lassassinat de les germanes Buxadé
  5. Convocada la 94a concentració per convertir Via Laietana 43 en un espai de memòria antirepressiva
  6. La fundació Reeixida, denuncia censura en un homenatge als germans Badia celebrat en un edifici de la Generalitat a Girona aquest divendres
  7. Denuncien lamenaça de desnonament de deu famílies vulnerables al barri de Navas de Barcelona
  8. Illa assetja Bad Bunny a la Sagrada Família
  9. La Plataforma Salvem la Unió Cooperatista Barcelonesa demana la mediació del Papa per recuperar ledifici de la UCB
  10. La Plataforma 0-3 Catalunya convoca una nova vaga el 20 de maig per denunciar labandonament de les escoles bressol
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid