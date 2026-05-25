L'Assemblea de Docents de les Illes destinarà 100.000 euros a les caixes de resistència impulsades pels docents de Catalunya i del País Valencià per donar suport a les mobilitzacions i vagues educatives que es desenvolupen als dos territoris. La decisió s’ha pres aquest dilluns durant una assemblea general urgent celebrada a l’IES Berenguer d’Inca.
Segons ha informat l’organització en un comunicat, un dels principals punts abordats durant la trobada ha estat la necessitat de reforçar “la solidaritat activa” amb els docents mobilitzats a Catalunya i al País Valencià. Per aquest motiu, l’assemblea ha acordat destinar part dels fons de la seva pròpia caixa de resistència —creada durant la vaga indefinida de 2013 a les Illes— per donar suport econòmic a les noves lluites educatives.
En concret, els docents balears aportaran 50.000 euros a cadascuna de les dues caixes de resistència habilitades als dos territoris. “També és la nostra lluita”, han afirmat.
L’Assemblea de Docents també ha expressat la seva disposició a donar suport econòmic a les educadores dels centres d’educació infantil, actualment immerses en mobilitzacions laborals, si finalment ho necessiten.
Davant el que qualifiquen “d’atacs coordinats” contra l’educació pública, els docents defensen que la resposta “ha de ser col·lectiva i solidària entre territoris i etapes educatives”. En aquest sentit, consideren que les mobilitzacions de les darreres setmanes evidencien que la comunitat educativa “ha dit basta davant anys de retallades, precarització i destrucció planificada de l’educació pública”.
L’organització també sosté que aquestes lluites han de servir per “tornar a organitzar els centres, reactivar les assemblees i reconstruir una resposta col·lectiva forta i sostinguda”. Finalment, han anunciat que durant les pròximes setmanes els docents de les Illes impulsaran noves accions reivindicatives als centres educatius i que es tornaran a reunir en assemblea el pròxim 25 de juny per preparar el curs vinent.