Els docents del Barcelonès desafien Educació amb una nova jornada de vaga marcada per la protesta a la Sagrada Família

La segona setmana del cicle de vagues educatives a Catalunya ha arrencat aquest dilluns amb una nova jornada de mobilitzacions al Barcelonès, convocada pels sindicats USTEC, CGT, professors de Secundària i la Intersindical. La protesta ha tingut com a epicentre Barcelona i ha estat marcada per una acció simbòlica davant la Sagrada Família, que ha obligat el temple a tancar portes durant unes hores.
Des de primera hora del matí, centenars de docents s’han concentrat als voltants del temple amb samarretes grogues i han improvisat una aula a l’aire lliure amb taules i cadires traslladades en cadena humana des de l’escola La Sedeta. Amb aquesta acció, el professorat volia denunciar la situació de «col·lapse» que viu l’educació pública i visualitzar les seves reivindicacions en un dels punts més turístics de Barcelona.
La protesta ha impedit l’obertura normal de la Sagrada Família i el patronat s’ha vist obligat a retornar els diners de les entrades als visitants que no han pogut accedir-hi. Paral·lelament, els Mossos d’Esquadra han desplegat un ampli dispositiu policial amb furgonetes antiavalots i agents a tot el perímetre del temple. Segons els convocants, la presència policial ha tornat a evidenciar el clima de tensió entre el Departament i el sector docent després de les polèmiques infiltracions policials en assemblees educatives.
Al migdia, malgrat la pluja intensa, la protesta s’ha traslladat als Jardinets de Gràcia, des d’on ha sortit una manifestació que ha recorregut la Diagonal i el carrer Aribau fins a arribar davant la seu del Departament d’Educació, a Via Augusta. Uns 1.800 manifestants, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la marxa sota consignes contra la consellera Esther Niubó i el Govern de Salvador Illa. «Menys policia i més educació», “Niubó, què passa?, tu sí que cobres massa!” o “Illa, Illa, Illa, ens dónes xavalla” han estat alguns dels càntics més repetits.
Els sindicats han tornat a exigir al Departament que reobri les negociacions i han advertit que mantindran les mobilitzacions mentre no es doni resposta a les seves demandes: recuperació del poder adquisitiu perdut, reducció de ràtios, més recursos per a l’atenció a la diversitat, disminució de la burocràcia i revisió dels currículums educatius amb participació del professorat. Consideren «insuficient» l’acord signat pel Govern amb CCOO i UGT i denuncien que no resol els problemes estructurals de l’ensenyament públic.
El Departament d’Educació ha situat el seguiment de la vaga al Barcelonès en un 18,35%, mentre que USTEC l’ha elevat fins al 65%. La jornada també ha comptat amb el suport explícit de les Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya (AFFAC), que han reclamat a la conselleria «voluntat política real» per negociar amb el professorat i han criticat la “precarietat sistèmica” de l’escola pública.
La vaga del Barcelonès dóna continuïtat a un calendari d’aturades territorials iniciat la setmana passada arreu del país i que, segons els sindicats convocants, continuarà els pròxims dies al Vallès Oriental, Vallès Occidental i Maresme. El professorat mobilitzat insisteix que el conflicte continua obert i avisa que «sense condicions dignes no acabarem el curs».
USTEC-STEs ha enviat una carta als diputats i diputades del Parlament de Catalunya en què reclama que els futurs pressupostos de la Generalitat incorporin mesures concretes per donar resposta al conflicte educatiu que viu l’escola pública catalana. El sindicat considera que no es poden aprovar uns comptes que ignorin les reivindicacions del professorat, que continua mobilitzat i en vaga.
En la missiva, el sindicat denuncia que el Departament d’Educació manté una estratègia de “desgast i dilació” i critica l’acord signat amb els “sindicats minoritaris”, que considera insuficient per resoldre els problemes estructurals del sistema educatiu. També recorda que més de 100.000 persones s’han mobilitzat els darrers mesos en defensa de l’educació pública.
USTEC reclama que els pressupostos incloguin millores salarials, reforç de plantilles, reducció de ràtios, menys burocràcia i un “veritable pla de xoc” per a l’educació inclusiva. Finalment, apel·la als grups parlamentaris perquè no facilitin l’aprovació d’uns comptes que no incorporin “una resposta real al conflicte educatiu”