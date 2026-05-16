Educació i els sindicats mantenen el pols sense avenços en la negociació

La mesa sectorial entre el Departament d’Educació i els sindicats docents de dijous passat va acabar sense cap acord concret per resoldre el conflicte educatiu obert les darreres setmanes. La reunió, marcada per un clima de desconfiança entre les parts, va evidenciar que continuen molt allunyades les posicions sobre salaris, plantilles i educació inclusiva.
La consellera d’Educació va defensar l’acord signat recentment amb CCOO i UGT, assegurant que inclou millores en reducció de ràtios, reforç de l’escola inclusiva, reducció de burocràcia i altres aspectes laborals. Tot i admetre que l’acord és “insuficient” en alguns punts, el Departament va insistitir a prioritzar les negociacions sobre educació inclusiva i va proposar un calendari intensiu de reunions cada dimarts i dijous fins a desencallar el conflicte.
Des d’USTEC-STEs, però, van rebutjar separar les millores en inclusiva de les reivindicacions salarials. El sindicat majoritari va advertir que no participarà en noves reunions si el Departament no posa sobre la taula propostes concretes de millora retributiva i un marc global de negociació. “No repetirem l’experiència de la darrera negociació”, van remarcar, denunciant que en l’anterior procés les qüestions salarials van quedar fora de l’acord final.
USTEC també va criticar durament la gestió del Departament en els darrers mesos i ha acusat el Govern d’haver criminalitzat els centres educatius amb mesures com la presència policial als instituts o la infiltració de Mossos en assemblees docents. El sindicat considera que citar-los a negociar només després de diversos dies de vaga no demostra una veritable voluntat de resoldre el conflicte.
Durant la reunió, Educació va anunciat la previsió d’incorporar 1.066 nous efectius el curs vinent, 645 dels quals destinats a l’escola inclusiva, així com reforços de personal d’administració i serveis. També va assegurat que estudiarà possibles marges per avançar en qüestions salarials, especialment si s’aproven els pressupostos de la Generalitat.
Els sindicats, però, van qüestionar les xifres presentades pel Departament i van denunciar que el Govern intenta presentar com a nova inversió partides ordinàries ja previstes. També van criticar que la comissió de seguiment de l’acord es continuï negociant només amb sindicats minoritaris mentre la majoria sindical manté les mobilitzacions al carrer.
La reunió també va servir perquè USTEC denunciés instruccions a les Escoles Oficials d’Idiomes que obligarien a recuperar dies de vaga durant el juliol, així com pressions de la inspecció educativa contra claustres que volen votar la suspensió de sortides i colònies com a mesura de protesta. El Departament es va comprometre a revisar aquestes qüestions.