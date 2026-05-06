CRÍTIC impulsa el Projecte "Sortim a Guanyar" per combatre els discursos de lextrema dreta

La proposta parteix de la constatació que els discursos reaccionaris han aconseguit imposar marcs culturals simples però efectius, alhora que difonen desinformació i discursos d’odi amb gran facilitat. Davant aquest escenari, el projecte defensa la necessitat d’un periodisme crític amb capacitat d’organització, pensament i resposta col·lectiva.
El Verkami servirà com a punt de partida del Projecte Guanyar, una iniciativa que combinarà periodisme, reflexió i formació amb l’objectiu d’entendre com opera l’extrema dreta, disputar-li l’hegemonia cultural i generar eines per contrarestar els seus discursos. El projecte es presentarà públicament l’11 de juny en un acte obert.
La iniciativa s’estructura en tres grans eixos. El primer serà la revista Guanyar, una publicació de 140 pàgines dedicada a analitzar les estratègies, narratives i marcs culturals de l’extrema dreta, així com els espais des d’on es poden construir alternatives. Aquest bloc també inclourà un videopòdcast especial de tres capítols amb persones expertes en diferents àmbits de la lluita antifeixista i cultural.
El segon eix serà l’Escola de Pensament de CRÍTIC, un cicle de quatre sessions que abordarà qüestions com la batalla mediàtica i cultural, les estratègies d’hegemonia als barris i a les xarxes o la reconstrucció d’una esquerra capaç d’incidir políticament en el debat públic.
Finalment, el projecte impulsarà formacions i tallers pràctics dirigits a joves comunicadors, activistes, entitats i professionals, amb l’objectiu d’oferir eines per identificar i combatre discursos d’odi i narratives reaccionàries en els espais comunicatius i comunitaris.
Des de CRÍTIC reivindiquen el paper del periodisme d’investigació i d’anàlisi crítica en un moment de forta polarització i auge de l’extrema dreta. “El periodisme no pot limitar-se a mirar”, afirmen des del projecte, que aposta per combinar rigor informatiu, pensament crític i capacitat d’intervenció pública.