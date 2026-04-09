Veïnes del bloc Sepúlveda denuncien incertesa pels plans de Vandor i reclamen renovar els contractes

Les veïnes del bloc Sepúlveda, conjuntament amb el Sindicat d’Habitatge de l’Eixample, han convocat aquest dimecres 8 d’abril una roda de premsa per exposar la situació de l’edifici davant els moviments de la propietat, l’empresa Vandor.
Segons el sindicat, la convocatòria respon a informacions publicades recentment que apunten que Vandor estaria valorant vendre part de les seves propietats a Barcelona. Aquesta possibilitat genera preocupació entre els residents, que temen quedar desemparats en cas de canvi de propietari.
Davant d’aquest escenari, les veïnes reiteren una demanda central: la renovació de tots els contractes de lloguer. Es tracta d’una reivindicació que ja havien posat sobre la taula en una roda de premsa el novembre passat.
Una de les veïnes, Èrika, ha denunciat que la propietat ha evitat la negociació col·lectiva i ha optat, segons la seva versió, per oferir pròrrogues individuals d’un o dos anys a alguns inquilins. El Sindicat interpreta aquesta pràctica com una “tàctica per desarticular la mobilització”, mentre que la propietat defensa la seva actuació com a mostra de bona voluntat.
El Sindicat d’Habitatge també assenyala que Vandor hauria ingressat més de 4,8 milions d’euros durant el 2024 a través del lloguer d’habitacions, i qüestiona els motius d’un possible canvi de model de negoci.
Finalment, tant el Sindicat com les veïnes destaquen que la situació actual és fruit, en part, de la pressió col·lectiva exercida, i fan una crida a altres blocs en situacions similars a organitzar-se.