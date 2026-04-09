Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Cultura

Prada celebra el 150è aniversari de Pau Casals amb un cap de setmana de cultura popular i agermanament amb el Vendrell

Castells, sardanes, correfocs i música ompliran Prada i Sant Miquel de Cuixà en una celebració que aplegarà més de 500 participants

09/04/2026 Cultura

Prada de Conflent es prepara per viure un cap de setmana excepcional els dies 11 i 12 d’abril amb motiu del 150è aniversari del naixement del Mestre Pau Casals, fill del Vendrell i exiliat a la Catalunya Nord, on va trobar refugi al peu del Canigó. L’esdeveniment s’emmarca en l’agermanament entre Prada i el Vendrell i convertirà diversos espais emblemàtics —com Sant Miquel de Cuixà i la mateixa vila de Prada— en escenaris d’una àmplia mostra de cultura popular.

La celebració mobilitzarà més de 500 participants entre entitats i col·lectius, molts dels quals també commemoren aniversaris destacats. És el cas dels 100 anys dels Nens del Vendrell, els 80 anys dels Dansaires del Penedès, els 70 anys del Cor Orfeó del Vendrell, els 15 anys del Casal del Conflent i els 10 anys dels Nyerros del Conflent.

Durant tot el cap de setmana, els carrers i places s’ompliran de castells, sardanes, correfocs i concerts, en una proposta que reivindica la cultura popular com a expressió viva de comunitat i identitat. El programa també inclou actuacions musicals destacades com la de la violoncel·lista Sveta Truskka —vinculada al Conflent—, l’Electro Cobla 3 Vents, així com la participació conjunta del Cor del Gral de Prada i el Cor Orfeó del Vendrell en una missa en català oficiada per mossèn Martí Gabet.

L’acte pren encara més rellevància pel seu component històric i simbòlic. L’agost de 1966 —ara fa gairebé seixanta anys— un grup de vendrellencs ja va desplaçar-se fins a Prada i Molig per retre homenatge a Pau Casals en el seu exili. Aquell gest de reconeixement i fidelitat es reactiva avui amb una nova trobada que reforça els vincles entre territoris i manté viu el llegat del Mestre.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid