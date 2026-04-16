Poble Lliure denuncia una ofensiva espanyolista contra la llengua i crida a mobilitzar-se per Sant Jordi

Poble Lliure denuncia una ofensiva espanyolista contra la llengua i crida a mobilitzar-se per Sant Jordi

El lerrouxisme reactiva el front contra Sant Jordi amb Eduardo Mendoza i Xavier Mariscal

16/04/2026 Política

A les portes de la diada de Sant Jordi, sectors de la pseudo-esquerra espanyolista han tornat a activar el discurs contra la llengua i la cultura catalanes, amb la participació de figures com l’escriptor Eduardo Mendoza i el dissenyador Xavier Mariscal. L’organització Poble Lliure denuncia que es tracta d’una “estratègia matussera” per deslegitimar la diada i diluir-ne el caràcter nacional.

Segons Poble Lliure, aquesta nova ofensiva s’emmarca en una dinàmica més àmplia “liderada per polítics, jutges i aparells de l’Estat” que busca erosionar la catalanitat. En aquest context, critiquen que Mendoza hagi menystingut Sant Jordi en favor d’un “Dia del libro” desvinculat de la realitat cultural catalana, i remarquen que mai no ha publicat obra en català.

Pel que fa a Mariscal, l’organització interpreta les seves declaracions com un intent de vincular la llengua catalana amb les elits, en una línia que qualifiquen de “lerrouxista”. També recorden la seva trajectòria vinculada a institucions governades pel PSC i el situen dins d’un relat que, segons denuncien, pretén desconnectar la llengua de les classes populars.

Davant d’aquest escenari, Poble Lliure adverteix que aquestes “martingales” s’intensificaran a mesura que s’acosti el 23 d’abril i fa una crida a la mobilització. En concret, convida la ciutadania a participar en les convocatòries de la Plataforma Sant Jordi per la Llengua i a “omplir els carrers de llibres, roses i compromís amb la llengua”.

Amb el lema “Per Sant Jordi, rosa, llibre i mani”, s’han convocat mobilitzacions a diverses ciutats del país:

  • Barcelona: 19 h, plaça Universitat
  • Girona: 19 h, davant de Correus
  • Reus: 19 h, carrer Salvador Espriu
  • Tortosa: 19.30 h, plaça del Carrilet
  • Manresa: 19 h, plaça Neus Català
  • Igualada: 19.30 h, plaça de Cal Font
