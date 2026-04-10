Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Internacional

Periodistes sahrauís reivindiquen el dret a lautodeterminació i alerten contra la desinformació

Les veus sahrauís insisteixen que, malgrat el context advers, la reivindicació de l’autodeterminació continua viva i forma part central de la lluita política i social del poble sahrauí.

10/04/2026 Internacional

Periodistes i defensors dels drets humans sahrauís han afirmat que el dret del poble sahrauí a l'autodeterminació no s'extingeix amb el transcurs del temps ni s'esborra amb falsedats, i han advertit de les conseqüències d'eludir aquest dret garantit per la legalitat internacional.

En aquest context, el periodista sahrauí Limam Mohammad Bah ha explicat en un article que el poble sahrauí es manté ferm malgrat tots els intents de minar la seva determinació i eludir el seu dret genuí a l'autodeterminació, així com desacreditar la seva lluita mitjançant la difamació i la desinformació.

Bah subratlla que la voluntat dels pobles “és més forta que qualsevol eina de repressió” i defensa que el dret a l’autodeterminació “no caduca amb el temps ni es pot esborrar amb falsificacions”.

Per la seva banda, B. Lahdad ha reafirmat, en un article publicat al web de l’entitat, el compromís del poble sahrauí amb aquest dret inalienable. Lahdad també ha posat l’accent en els reptes que afronta la causa sahrauí i en els obstacles derivats de l’ocupació del territori.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid