Softcatalà impulsa una nova secció per utilitzar intel·ligència artificial en local i en català

Les guies permeten executar models d’IA a l’ordinador personal sense cedir dades ni dependre de serveis externs

08/04/2026 Comunicació

Softcatalà ha estrenat una nova secció al seu web dedicada a l’ús d’intel·ligència artificial en local, amb guies pràctiques per executar models directament a l’ordinador personal.

La iniciativa permet fer tasques com transcripcions, traduccions o redacció de textos sense recórrer a plataformes com ChatGPT o Gemini, evitant així la cessió de dades i la dependència de serveis comercials.

La secció inclou tutorials per instal·lar eines com Ollama o Whisper, així com recomanacions de models en català i una eina per comprovar la compatibilitat dels equips.

Adreçada a usuaris amb equips d’almenys 16 GB de RAM, la proposta facilita l’accés a models avançats sense necessitat de coneixements tècnics previs.

El contingut s’organitza en diversos blocs, des de conceptes bàsics fins a guies pràctiques per començar a treballar amb models de llenguatge i eines de transcripció.

També es posen en valor models específics per al català, reforçant l’ús de la llengua en l’àmbit de la intel·ligència artificial.

Amb aquesta iniciativa, Softcatalà consolida el seu compromís amb una tecnologia oberta, accessible i al servei de la sobirania digital.

