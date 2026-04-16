La CUP denuncia una ofensiva feroç contra lescola catalana i acusa el PSC dalinear-se amb la dreta

Català a l'escola
La diputada de la formació; Pilar Castillejo recupera també unes paraules de Blanca Serra i Puig: “El català no és una opció, és la nostra manera de ser al món”, en defensa del paper central de la llengua en el sistema educatiu.

16/04/2026 Llengua

La Candidatura d’Unitat Popular ha denunciat una “ofensiva constant i feroç” contra l’escola catalana i ha acusat el Partit dels Socialistes de Catalunya d’alinear-se amb “la dreta espanyolista” en matèria lingüística.

Les paraules de la diputada en seu parlamentària que s'han difós a les xarxes socials, ha alertat que els centres educatius “queden sols davant dels tribunals” davant les sentències i pressions judicials que afecten el model lingüístic.

“Hi ha una ofensiva constant i feroç contra l’escola catalana”, afirma Castillejo, que critica la manca de suport institucional i qüestiona el paper del PSC en aquest context.

El missatge recupera també unes paraules de Blanca Serra i Puig: “El català no és una opció, és la nostra manera de ser al món”, en defensa del paper central de la llengua en el sistema educatiu.

La CUP emmarca aquestes declaracions en el debat obert sobre el futur del català a l’escola, marcat per la judicialització del model d’immersió i les tensions polítiques al voltant de la seva aplicació.

Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Mor la històrica militant independentista Blanca Serra i Puig
  2. Sancionen un membre d'Orgull Agents Rurals per haver tallat l'accès a una base militar espanyola
  3. El baix relleu del Tibidabo que recorda la proclamació de la República Catalana torna a reivindicar-se com a símbol de memòria
  4. Presenten a Girona dos llibres sobre Joan Rocamora al Casal Independentista El Forn
  5. El fil que no es pot trencar
  6. Sobre la confrontació
  7. La Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines respon a la denúncia rebuda per l'alcalde de Sant Martí Vell
  8. Palamós acull un acte per debatre una confederació dels Països Catalans amb Antoni Infante
  9. In memoriam Blanca Serra i Puig (1943-2026)
  10. Que la desmemòria no ens agafi
