La CUP denuncia una ofensiva feroç contra lescola catalana i acusa el PSC dalinear-se amb la dreta

La Candidatura d’Unitat Popular ha denunciat una “ofensiva constant i feroç” contra l’escola catalana i ha acusat el Partit dels Socialistes de Catalunya d’alinear-se amb “la dreta espanyolista” en matèria lingüística.
Les paraules de la diputada en seu parlamentària que s'han difós a les xarxes socials, ha alertat que els centres educatius “queden sols davant dels tribunals” davant les sentències i pressions judicials que afecten el model lingüístic.
“Hi ha una ofensiva constant i feroç contra l’escola catalana”, afirma Castillejo, que critica la manca de suport institucional i qüestiona el paper del PSC en aquest context.
El missatge recupera també unes paraules de Blanca Serra i Puig: “El català no és una opció, és la nostra manera de ser al món”, en defensa del paper central de la llengua en el sistema educatiu.
La CUP emmarca aquestes declaracions en el debat obert sobre el futur del català a l’escola, marcat per la judicialització del model d’immersió i les tensions polítiques al voltant de la seva aplicació.
«Hi ha una ofensiva constant i feroç contra l'escola catalana: els centres educatius queden sols davant dels tribunals. I què fa el PSC? Alinear-se amb la dreta espanyolista», @PlrCastillejo.— CUP Països Catalans (@cupnacional) April 15, 2026
