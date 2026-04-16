La CUP adverteix dirigents internacionals que lEstat espanyol no pot parlar de pau sense autodeterminació

Non Casadevall i Su Moreno envien cartes a diversos mandataris en visita a Barcelona

16/04/2026 Internacional

La Candidatura d’Unitat Popular ha fet arribar cartes a diversos dirigents internacionals coincidint amb la seva visita a Barcelona per denunciar que l’Estat espanyol “no pot parlar de pau” mentre manté la seva participació a l’OTAN i impedeix l’exercici del dret a l’autodeterminació del poble català.

Les missives han estat signades pel secretari general de la CUP, Non Casadevall, i la portaveu nacional, Su Moreno, i s’han enviat en català a dirigents com Claudia Sheinbaum, Yamandú Orsi, Luiz Inácio Lula da Silva, Cyril Ramaphosa i Gustavo Petro.

En la carta, la CUP defensa el compromís internacionalista del poble català i presenta la independència com una aportació a la lluita global “per l’alliberament i la sobirania dels pobles”. “La nostra aposta és clara: contribuir a un món de pobles lliures a través de l’exercici de la nostra pròpia autodeterminació i des d’un compromís ferm amb l’antiimperialisme”, afirmen.

El text també reivindica el referèndum de l’1 d’octubre i denuncia la resposta de l’Estat espanyol, que qualifica de repressiva: “violència contra els votants, persecució dels líders polítics i socials i suspensió de l’autonomia amb la dissolució del Parlament”.

Amb aquestes cartes, la CUP emplaça els dirigents internacionals a aprofitar la seva estada a Barcelona per “conèixer de prop la realitat dels Països Catalans” i establir vincles amb un poble que, asseguren, “vol ser un actor polític ple en l’escena internacional”.

