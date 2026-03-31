STEPV qualifica dhistòrica la vaga educativa i exigeix negociar immediatament

El sindicat STEPV ha qualificat d'històrica la vaga educativa d’aquest 31 de març al País Valencià i ha instat la Conselleria d’Educació a obrir de manera immediata una negociació sobre la plataforma reivindicativa del sector.
Segons dades sindicals, la mobilització ha tingut un seguiment del 80% entre el professorat, del 60% en el personal d’atenció educativa i del 40% en el personal d’administració i serveis (PAS). La convocatòria havia estat impulsada per STEPV juntament amb STAS, CSIF, CCOO i UGT.
La jornada també ha estat marcada per l'habitual guerra de xifres entre administració i sindicats. Mentre la Conselleria ha situat el seguiment entorn del 30% del professorat, les organitzacions convocants l’eleven fins al 80%. Més enllà d’aquesta discrepància, diverses fonts coincideixen a assenyalar un augment notable de la participació respecte a convocatòries anteriors.
Des de primera hora del matí, la mobilització s’ha fet visible a les portes dels centres educatius i amb desplaçaments col·lectius cap a València des de diferents comarques. En molts casos, el seguiment ha crescut de manera significativa als claustres en comparació amb vagues anteriors, fet que apunta a una consolidació del malestar al sector.
La capital valenciana ha estat el centre de la protesta, amb milers de persones concentrades davant la Conselleria d’Educació i una manifestació que ha omplit el centre de la ciutat. Prop de 30.000 persones s’han mobilitzat a València i Alacant, i unes 10.000 a Castelló, a més de concentracions en capitals de comarca com Requena, Sagunt, Elx o Elda.
La plaça de Sant Agustí, punt d’inici de la manifestació a València, ja es trobava plena abans de l’hora prevista, amb l’arribada de columnes procedents de diversos territoris, algunes de les quals es desplaçaven a peu des de barris i municipis propers.
Diverses plataformes i assemblees de docents han tingut un paper clau en l’èxit de la convocatòria, facilitant la coordinació i ampliant la participació tant del professorat com de l’alumnat i les famílies. En molts centres, el treball assembleari previ ha estat determinant per incrementar el seguiment.
A la mobilització també s’hi han sumat famílies que han decidit no portar els fills a escola, així com el Sindicat d’Estudiants, que havia convocat vaga a secundària.
La jornada ha registrat algunes incidències, especialment en la mobilitat al centre de València, on la manca de previsió en la gestió del trànsit ha provocat retencions en carrers clau durant la protesta.
Des d'STEPV, es reclama abordar amb urgència qüestions com la recuperació del poder adquisitiu, la reducció de la burocràcia i de les ràtios, la millora de les infraestructures, la recuperació de plantilles i la derogació de la llei de “llibertat educativa”.
El sindicat ha advertit que “no valen més excuses ni més dilacions” i ha anunciat que, si no hi ha resposta per part de l’administració, ja s’està organitzant una vaga indefinida per al mes de maig.