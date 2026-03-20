Desenes de milers de persones col·lapsen Barcelona en la vaga de docents i metges

Uns 35.000 manifestants, segons la Guàrdia Urbana (fins a 100.000 segons els sindicats), han participat aquest divendres en les mobilitzacions de docents i professionals sanitaris a Barcelona, que han confluït davant del Parlament de Catalunya. Les protestes, en el marc de la vaga convocada pels dos col·lectius, han volgut denunciar les actuals condicions laborals i reclamar més recursos per als serveis públics.
En el cas de l’educació, la vaga arriba després de l’acord del Departament d’Educació amb CCOO i UGT, rebutjat per la resta de sindicats, que el consideren insuficient. Els convocants han qualificat la jornada d’històrica i han xifrat el seguiment en un 85%, mentre que la Generalitat el rebaixa a prop del 40%.
Els sindicats docents han instat el Govern a reprendre les negociacions dimarts vinent i han advertit que, sense avenços, el curs podria no acabar amb normalitat. Paral·lelament, els metges —que acumulen diverses jornades de protesta— reclamen millores laborals, la reducció de la sobrecàrrega assistencial i un “diàleg real” amb l’administració.