Projecten el documental "El Kapo" sobre la deportació republicana als camps nazis a Granollers

El film, rodat en català i estrenat l’any 2023, parteix d’un guió d’Albert Montón basat en la investigació de l’historiador Guillem Llin Llopis. La producció és una coproducció de la Universitat de València i la Universidad Nacional de Cuyo.
La figura controvertida de César Orquín
El documental aborda la figura de César Orquín Serra, un republicà valencià que va combatre amb l’exèrcit de la República durant la Guerra Civil i que, després de l’exili a França, va ser deportat al camp de concentració nazi de Camp de concentració de Mauthausen el 13 de desembre de 1940.
Entre 1941 i 1945 Orquín va dirigir un Kommando de treball extern en diversos subcamps dependents de Mauthausen-Gusen, amb més de 400 republicans espanyols sota les seves ordres. La seva figura ha estat envoltada de controvèrsia durant dècades: mentre alguns supervivents van elogiar la seva actuació, altres —especialment militants comunistes— el van acusar de maltractaments i d’haver enviat presoners a la mort al camp de Camp de concentració de Gusen.
Després de l’alliberament del camp el 5 de maig de 1945, el seu rastre es va difuminar i van circular diverses versions sobre el seu destí, inclosa la possibilitat que hagués fugit a l’Argentina amb antics nazis.
Separar el mite de la realitat
Setanta-cinc anys després dels fets, l’investigador valencià Guillem Llin Llopis va iniciar una recerca en arxius per reconstruir la història d’Orquín i contrastar els testimonis existents. El resultat és una investigació que pretén separar la llegenda negra de la realitat històrica i aportar noves perspectives sobre la deportació republicana als camps nazis.
El documental El Kapo es va preestrenar el 3 d’abril a Mendoza (Argentina) i el 7 de maig a València, en el marc del festival DocsValència.
La projecció a Granollers s’inscriu en les activitats de memòria històrica que busquen recuperar i debatre el passat de la deportació republicana als camps del nazisme.