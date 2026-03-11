La CUP demana la compareixença dAlbiol al Parlament per la mort de quatre persones sense llar a Badalona

La diputada de la CUP Pilar Castillejo ha sol·licitat la compareixença de l’alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, a la comissió de Drets del Parlament després que quatre persones sense llar hagin mort als carrers de la ciutat en els darrers dos mesos.
Segons ha denunciat la diputada a les xarxes socials, aquestes morts s’han produït en un context que considera de “circumstàncies inhumanes”, i ha responsabilitzat el govern municipal de les polítiques aplicades en matèria social.
Castillejo ha afirmat que cal que l’alcalde “respongui i doni la cara per les conseqüències mortals de les seves polítiques”, i ha anunciat la petició formal perquè expliqui la situació davant la comissió de Drets del Parlament.
Per la seva banda, l’exalcaldessa de Badalona i líder de Guanyem Badalona, Dolors Sabater, també ha denunciat públicament la situació i ha acusat el govern municipal d’aplicar “polítiques de crueltat i abandonament de funcions”.
Sabater ha vinculat la mort de les persones sense llar amb el tancament de recursos socials a la ciutat, com l’alberg i el menjador social, i ha defensat la necessitat d’impulsar polítiques públiques orientades a garantir la dignitat i l’atenció a les persones més vulnerables.
Diverses veus polítiques i socials han reclamat que tant l’Ajuntament com la Generalitat actuïn amb urgència davant una situació que consideren especialment greu en matèria de drets socials.
Aquest 26 ja son 4 les persones sense llar mortes als carrers de Badalona— Pilar Castillejo (@PlrCastillejo) March 10, 2026
L'alcalde Albiol és responsable de les circumstàncies inhumanes en què han mort. Hem sol·licitat la seva compareixença a la comissió de Drets del Parlament@GuanyemBDN i @mariadolorsa lluites compartides
Quan governa l'odi, les seves polítiques maten.— Dolors Sabater Puig (@mariadolorsa) March 10, 2026
Per una #Badalona amb polítiques públiques que cuidin la vida, en aquest homenatge a les 4 persones mortes al carrer en només dos mesos, recordem que tancar l'alberg, el menjador social i no oferir alternativa, hi té tot a veure.