La CUP demana la compareixença dAlbiol al Parlament per la mort de quatre persones sense llar a Badalona

La CUP demana la compareixença dAlbiol al Parlament per la mort de quatre persones sense llar a Badalona

Diverses veus polítiques i socials han reclamat que tant l’Ajuntament com la Generalitat actuïn amb urgència davant una situació que consideren especialment greu en matèria de drets socials.

11/03/2026

La diputada de la CUP Pilar Castillejo ha sol·licitat la compareixença de l’alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, a la comissió de Drets del Parlament després que quatre persones sense llar hagin mort als carrers de la ciutat en els darrers dos mesos.

Segons ha denunciat la diputada a les xarxes socials, aquestes morts s’han produït en un context que considera de “circumstàncies inhumanes”, i ha responsabilitzat el govern municipal de les polítiques aplicades en matèria social.

Castillejo ha afirmat que cal que l’alcalde “respongui i doni la cara per les conseqüències mortals de les seves polítiques”, i ha anunciat la petició formal perquè expliqui la situació davant la comissió de Drets del Parlament.

Per la seva banda, l’exalcaldessa de Badalona i líder de Guanyem Badalona, Dolors Sabater, també ha denunciat públicament la situació i ha acusat el govern municipal d’aplicar “polítiques de crueltat i abandonament de funcions”.

Sabater ha vinculat la mort de les persones sense llar amb el tancament de recursos socials a la ciutat, com l’alberg i el menjador social, i ha defensat la necessitat d’impulsar polítiques públiques orientades a garantir la dignitat i l’atenció a les persones més vulnerables.

