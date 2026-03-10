La mostra s’inaugurarà dijous 12 de març a les 19 hores amb una xerrada-presentació en què participarà Jordi Pagès en conversa amb el periodista David Bassa i el fotògraf Jordi Ribó.
L’exposició presenta 21 retrats de catalans supervivents dels camps d’extermini nazis, un projecte fotogràfic i memorialístic que recupera el testimoni directe d’aquelles persones que van patir la deportació durant la Segona Guerra Mundial.
Per elaborar el projecte, Bassa i Ribó van visitar i entrevistar personalment els supervivents amb la voluntat que la seva pròpia veu i memòria expliquessin la barbàrie dels camps nazis des d’una perspectiva humana i directa.
Continuant la tasca de Montserrat Roig
El projecte s’inscriu en la línia de recuperació de la memòria iniciada per Montserrat Roig amb el llibre Els catalans als camps nazis, una obra pionera que va documentar la deportació de catalans als camps de concentració del règim nazi.
Amb Memòria de l’Infern, els autors volen contribuir a preservar el record d’una de les etapes més tràgiques de la història europea i reivindicar la importància de mantenir viva la memòria dels deportats.
La mostra proposa així un espai de record i reflexió sobre la deportació i la barbàrie nazi, posant rostre i veu als supervivents catalans dels camps d’extermini.