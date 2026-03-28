central hidroelèctrica reversible de la Baells
El Berguedà, dividit per la Baells: Vilada i la Nou rebutgen la central i Cercs lavala

28/03/2026 Territori

Els municipis de Vilada i la Nou de Berguedà han rebutjat la construcció de la central hidroelèctrica reversible de la Baells en la consulta popular celebrada aquest dissabte, mentre que l’Ajuntament de Cercs s’ha posicionat a favor del projecte.

El rebuig ha estat majoritari en tots dos municipis. A la Nou de Berguedà, el “no” s’ha imposat amb el 69% dels vots (72 en contra i 32 a favor), amb una participació del 66,67%. A Vilada, el resultat també ha estat contrari al projecte, amb un 55% dels vots en contra (126), davant de 101 favorables i un vot en blanc, amb una participació del 58,3%.

En total, 312 veïns han participat en una consulta que ha superat amb escreix el llindar del 30% fixat pels ajuntaments. La jornada s’ha desenvolupat amb normalitat i sense incidències.

Tot i la victòria del “no”, la consulta no és vinculant i el projecte continua depenent de les autoritzacions de la Generalitat i del govern espanyol. Els consistoris poden fer valer el resultat en forma d’al·legacions, però no tenen capacitat directa per frenar la iniciativa.

En paral·lel, l’Ajuntament de Cercs ha avalat el projecte després d’arribar a acords amb les empreses promotores, que inclouen inversions al municipi i el compromís de destinar dos milions d’euros a la demolició de l’antiga central tèrmica.

En l’àmbit polític, el projecte ha generat posicionaments divergents. El PSC, així com entitats empresarials del territori, s’han mostrat favorables a la iniciativa, mentre que la CUP la rebutja i la qualifica de projecte especulatiu. Altres formacions, com ERC i JxC, han optat per esperar el resultat de la consulta abans de fixar una posició definitiva.

La central hidroelèctrica reversible projectada a l’embassament de la Baells es planteja com un sistema d’emmagatzematge energètic: bombeja aigua cap a un dipòsit superior quan hi ha excedent d’energia i la deixa caure per generar electricitat en moments de més demanda.

El projecte, impulsat per Verbund i E-Storagy, continua la seva tramitació administrativa enmig d’un debat territorial obert sobre el seu impacte i el model energètic que representa.

