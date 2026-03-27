Dret de Pas convoca una trobada a Selva per defensar laccés públic a la Serra de Tramuntana

L’entitat sense ànim de lucre Dret de Pas ha convocat per aquest dissabte 28 de març a les 12 h una jornada oberta sota el lema “Trobada a Selva per una Serra Oberta”, que tindrà lloc a la Plaça des Parc de Selva.
La convocatòria s’adreça especialment als practicants de bicicleta de muntanya, però també a senderistes, corredors, escaladors i al conjunt de la ciutadania que fa ús de la Serra de Tramuntana. L’objectiu és denunciar el que consideren un canvi de model en l’accés al territori arran de l’avantprojecte de llei en tràmit.
Segons l’entitat, la nova normativa introdueix un sistema “basat en la prohibició general llevat d’autorització”, amb tràmits burocràtics que podrien dificultar o impedir l’ús habitual de la Serra. També alerten de possibles duplicitats amb la legislació existent sobre camins públics i d’una restricció efectiva de l’accés social a l’espai natural.
Un dels punts que genera més preocupació és la regulació de la bicicleta de muntanya, que podria quedar limitada a itineraris expressament autoritzats, així com l’exigència de permisos per circular per finques privades.
Des de Dret de Pas defensen que les activitats recreatives són compatibles amb la conservació del medi i asseguren que no hi ha evidència científica que justifiqui restriccions generalitzades. En aquest sentit, apunten que factors com la pluja o la manca de manteniment tenen un impacte molt més rellevant en l’erosió dels camins.
L’entitat reivindica que la Serra de Tramuntana és un paisatge cultural viu i que la seva protecció no pot passar per “allunyar la gent del territori”. “La millor protecció és mantenir-la viva, recorreguda i estimada”, assenyalen.
Durant la jornada també es durà a terme una recollida de signatures per donar suport a les al·legacions que preparen contra l’avantprojecte de llei. Entre les demandes, destaquen l’eliminació de restriccions que consideren desproporcionades, la recuperació dels camins públics i una regulació basada en criteris tècnics i participació social.