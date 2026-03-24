Centenars de persones denuncien a la Serra de Tramuntana el tancament de camins públics

Gairebé un miler de persones s’han mobilitzat aquest diumenge a la Serra de Tramuntana, a Mallorca, per denunciar el tancament progressiu de camins públics i la creixent privatització de l’accés al territori. La jornada, convocada per entitats excursionistes i plataformes com Camins Oberts, ha posat de manifest un conflicte social que fa anys que s’arrossega a l’illa.
La marxa s’ha desenvolupat al voltant de Raixa i s’ha centrat en el camí de Passatemps, un itinerari tradicional que connecta Palmanyola amb aquesta finca i que actualment es troba parcialment barrat, tot i el seu reconeixement històric com a via de pas. Excursionistes, famílies i activistes han recorregut el traçat per reivindicar-ne l’obertura i denunciar la manca d’actuació institucional.
La mobilització s’inscriu en una problemàtica més àmplia que afecta centenars de camins a Mallorca. Segons diverses entitats, hi ha desenes —i possiblement centenars— de vies públiques tancades, especialment a la Serra de Tramuntana, en un context marcat per la pressió de la propietat privada i per la manca d’instruments efectius per garantir el dret de pas.
Un dels factors clau del conflicte és la inexistència o incompletesa dels catàlegs municipals de camins. Tot i que la legislació vigent obliga els ajuntaments a inventariar-los, molts municipis encara no han completat aquesta tasca, fet que dificulta la defensa jurídica de la titularitat pública. Aquesta situació trasllada sovint els conflictes als tribunals, amb processos llargs i costosos que acaben condicionant l’accés efectiu als camins.
Casos com el del camí de Ternelles, a Pollença, exemplifiquen aquesta complexitat. Tot i el seu origen històric com a camí públic, la seva inclusió dins una finca privada i els posteriors litigis han acabat limitant-ne l’accés. Situacions similars es repeteixen en altres punts de l’illa, incloent-hi accessos a zones naturals i camins tradicionals.
La problemàtica també s’emmarca en el debat sobre el futur de la Serra de Tramuntana i les polítiques de gestió del territori. L’avantprojecte de la llei de la Serra ha generat controvèrsia entre entitats socials, que consideren que pot consolidar dinàmiques restrictives en l’accés a espais que formen part del patrimoni col·lectiu.
Davant aquest escenari, la mobilització social ha anat en augment. Accions com la d’aquest diumenge evidencien una preocupació creixent per la pèrdua d’espais accessibles i per la dificultat d’exercir drets de pas històrics. El conflicte, lluny de ser puntual, apunta a una tendència estructural vinculada a la tensió entre el dret de propietat i l’ús col·lectiu del territori.
Sense una política clara de catalogació, protecció i recuperació dels camins públics, el tancament progressiu d'aquests espais continua marcant l'agenda social a Mallorca.
https://t.co/CCSvjS3zQ7 via @dbalears
— Diari de Balears (@dbalears) March 23, 2026