OMS. PREPARACIÓ DAVANT LA PRÒXIMA PANDÈMIA. VIRUS NIPAH?

Una nova modalitat del EVENT 201, realitzat l'any 2019, del qual va sorgir la fabricació de la pandèmia COVID i amb ella una reorganització del capital a escala mundial, fa l'efecte que es va celebrar el 4 de desembre de 2025, quan la Regió del Pacífic Occidental de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), va reunir 31 països i zones que van participar en un simulacre per a avaluar “la seva preparació davant la pròxima pandèmia”.
Aquesta és la informació que detalla l'OMS sobre el citat esdeveniment: “…Representants dels països i zones participants van posar a prova les seves capacitats de comunicació, tal com es descriu en el Reglament Sanitari Internacional (RSI), responent en temps real a la informació rebuda sobre una nova malaltia respiratòria fictícia. (?)
… Amb la contribució de l'Aliança per a la Preparació davant la Grip Pandèmica (PIP Pandemic Influenza Preparedness), l'exercici d'enguany garanteix que els països estiguin preparats per a respondre a les noves amenaces de la grip.
… La Fundació Àsia-Europa (ASEF) i el Ministeri d'Afers exteriors del Japó s'han associat amb l'OMS per a ajudar els Estats membres a preparar-se i respondre davant emergències mitjançant inversions en exercicis de simulació, amb el suport del Marc d'Acció per a la Seguretat Sanitària d'Àsia i el Pacífic (APHSAF).” https://www.who.int/westernpacific/news/item/04-12-2025-getting-ready-for-the-next-pandemic
El marc PIP (Pandemic Influenza Preparedness ) reuneix els Estats membres, la indústria, altres parts interessades i l'OMS per a implementar un enfocament global de preparació i resposta davant una pandèmia de grip. Els seus objectius principals inclouen: millorar i enfortir l'intercanvi de virus de la grip amb potencial pandèmic humà; i augmentar l'accés dels països en desenvolupament a vacunes i altres subministraments relacionats amb pandèmies. https://www.who.int/initiatives/pandemic-influenza-preparedness-framework
Gens clar queda els qui són “la Indústria i altres parts interessades”, no hi ha descripció dels qui són aquests actors, ni la seva influència econòmica en el sistema PIP i globalment en el si de l'OMS, que per a qualsevol lector espavilat pot concloure que es tracta d'indústria químic-farmacèutica que mundialment està associada a la indústria militar i el desenvolupament de noves armes bacteriològiques. El que si queda clar en tots els informes és que: “Els Estats Parts han de desenvolupar, provar i mantenir actualitzats els procediments operatius estàndard per a donar suport a la clara delimitació de funcions i responsabilitats davant l'Autoritat Nacional del RSI (Reglament Sanitari Internacional)” https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40497081/
Així mateix, el Marc d'Acció per a la Seguretat Sanitària d'Àsia i el Pacífic (APHSAF. Àsia Pacific Health Security Action Framework), aprovat pels Estats membres en 2023, està dissenyat per a involucrar a actors multisectorials en la seguretat sanitària i reflectir la naturalesa complexa de les emergències de salut pública, actuals i futures. El Marc presenta un sistema integral de seguretat sanitària posant l'accent en l'enfocament "Una Salut". El Marc també dona suport al progrés cap als Objectius de Desenvolupament Sostenible i la cobertura sanitària universal, complint al mateix temps amb les responsabilitats i obligacions del Reglament Sanitari Internacional https://www.who.int/publications/i/item/9789290620396
En els seus llenguatges mig difusos i entremesclats podem constatar tres elements de per si mateix preocupants. Els “actors multisectorials”; el concepte “Una Salut”; “suport al ODS (Sustainable Development Goals) de la Agenda 2030, i el i el “compliment del Reglament Sanitari Internacional RSI”.
Ja disposem del quadre complet, encara que aquesta informació de l'esdeveniment, en desenvolupar-se lluny d'Europa, va quedar relegada a notes informatives de l'OMS i parcialment difosa a la Regió Àsia-Pacífic, fins al 22 de gener de 2026.
Què ha ocorregut després d'aquesta simulació?
Que un mes i mig després, el 22 de gener de 2026, el ministre de sanitat de l'Índia va comunicar dos casos sospitosos de malaltia per virus Nipah en l'estat de Bengala Occidental, territori pertanyent a la Regió Àsia-Pacífic de l'OMS, lloc on es va realitzar la “simulació” sobre una nova malaltia respiratòria fictícia.
A partir d'aquest moment es van posar en marxa els mecanismes de propaganda de l'OMS, així el 29 de gener de 2026, tres pàgines de l'OMS emetien comunicats, entre ells dient el següent: “El virus de Nipah és un virus zoonòtic (transmès principalment d'animals a persones, i a vegades també de persona a persona i mitjançant menjar contaminat). En les persones infectades té manifestacions clíniques diverses, que van de la infecció asimptomàtica a la infecció respiratòria aguda i l'encefalitis letal… Encara que el virus de Nipah ha causat només uns pocs brots coneguts a Àsia, infecta a una gran varietat d'animals i és causa de malalties greus i mort en les persones, per la qual cosa és un problema de salut pública.
...Els signes i símptomes inicials de la infecció pel virus de Nipah són inespecífics i pot dificultar el diagnòstic, cal implantar mesures eficaces i oportunes de control de la infecció i emprendre activitats de resposta als brots.
...La infecció pel virus de Nipah pot diagnosticar-se durant la fase aguda i de convalescència mitjançant proves de laboratori i la història clínica. Les principals proves són la PCR i la detecció d'anticossos mitjançant ELISA”.
El 2 de febrer de 2026, el Ministeri de Sanitat espanyol emetia una nota de premsa sobre el “virus Nipah”, en la qual sota un enunciat general amb el títol de: “El risc actual per a la població d'Espanya s'estima molt baix, a reavaluar a mesura que es disposi de més informació”, fent referència a dos casos anunciats a l'Índia, deia: “S'han identificat més de 100 contactes de baix risc als quals se'ls ha indicat quarantena domiciliària.
...El govern de Tailàndia ha confirmat la preparació del seu sistema assistencial i de salut pública per a la realització de les actuacions necessàries per a la detecció i control en cas que hi hagués algun cas sospitós. Tailàndia no té frontera terrestre amb l'Índia, però existeix un alt moviment de persones entre la zona afectada i aquest país, fins a 700 persones viatgen diàriament des de Calcuta a Tailàndia. Donat l'alt flux de viatgers entre tots dos països, s'han establert punts de control en els aeroports de Suvarnabhumi, Don Mueang i Phuket per a realitzar controls de temperatura”. https://www.sanidad.gob.es/gabinete/notasprensa.do?id=6839
L'Agència SINC (Servei d'Informació i Notícies Científiques) treia una nota amb el següent contingut: “Les autoritats sanitàries espanyoles i europees descarten de moment un impacte al nostre país, encara que subratllen la importància de la vigilància i la prevenció precoç… La epidemiòloga Kaja Abbas de London School of Hygiene & Tropical Medicine i de la Universitat de Nagasaki afirma que “el número reproductiu bàsic del virus Nipah sol ser inferior a 1, lo que suggereix una transmissió limitada entre persones y una baixa probabilitat de propagació pandèmica”. https://www.lshtm.ac.uk/aboutus/people/abbas.kaja
... El viròleg Ian Jones, professor de la Universitat de Reading (Regne Unit), va afirmar que “Nipah és un virus de ratpenats que causa brots zoonòtics ocasionals, la majoria associats al consum estacional d'aliments contaminats per orina de ratpenat”. Segons assenyala al SMCUK, “encara que la letalitat és alta, el virus no es transmet de manera eficaç de persona a persona, per la qual cosa els grups de risc són els familiars pròxims i els professionals sanitaris”. “El risc per a la població general és pràcticament nul, ja que mai ha mostrat capacitat de propagació generalitzada”, https://www.agenciasinc.es/noticias/el-brote-de-virus-nipah-no-supone-un-riesgo-relevante-para-la-poblacion-espanola
Disposem, de moment d'una pauta similar a la de 2019: Ratpenats, problemes respiratoris, no existeix remei, quarantenes (arrestos domiciliaris) a l'Índia i control de passatgers a Tailàndia.
Hem de recordar el 18 d'octubre del 2019 quan es va produir “L'EVENT201”, que segons The Johns Hopkins Center for Health Security “Va ser un exercici de simulació sobre pandèmies de 3,5 hores de durada que va simular una sèrie de debats dinàmics, basats en escenaris, que van abordar dilemes complexos i reals associats amb la resposta a una pandèmia hipotètica, però científicament plausible. Quinze líders mundials del sector empresarial, governamental i de la salut pública van participar en l'exercici de simulació, que va destacar problemes polítics i econòmics reals encara no resolts que podrien resoldre's amb suficient voluntat política, inversió financera i atenció, tant ara com en el futur.” https://centerforhealthsecurity.org/our-work/tabletop-exercises/event-201-pandemic-tabletop-exercise
I al gener de 2020 ja van circular notícies d'unes poques persones afectades per l'anomenat COVID-19. Les conseqüències socials, econòmiques i polítiques ja han estat detallades en altres escrits que he publicat, no m'estendré en això ara, tan sols un detall interessant, el famós COVID es va atribuir a uns pobres ratpenats que tenien el seu estatge en Wuhan, una afecció respiratòria, no hi havia “remei”, es van disposar controls de temperatura als viatgers, es va imposar el confinament (arrest domiciliari)… I després d'això el gran negoci del conglomerat químic-farmacèutic amb les famoses vacunes, que posteriorment s'han posat en dubte pels greus efectes secundaris.
Veurem el que un pròxim futur ens ofereix, la veritat és que el conglomerat químic-farmacèutic ja s'està fregant les mans, pensant en l'increment de les seves cotitzacions en borsa, hem de seguir amb atenció els moviments borsaris que, com va ocórrer a partir del mes de març de 2020 els increments de les cotitzacions de la indústria farmacèutica van tenir increments superiors al 25%, quan al gener del mateix any arrossegaven una caiguda en picat.
El que si queda clar és que pas a pas, s'està implementant la “autoritat mundial” del Reglament Sanitari Internacional a pesar que en l'última Assemblea General de l'OMS no es va arribar a un consens sobre aquest intent de Dictadura Sanitària d'obligat compliment, és a dir el sotmetiment de la població mundial a les ordres de la màfia químic-farmacèutica-militar, que són els grans finançadors de l'OMS.